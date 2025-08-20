طليقة وائل كفوري: 6 سنوات من المعاناة في المحاكم بسبب النفقة

في منشور عبر حسابها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، أعربت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان وائل كفوري، عن استيائها الشديد من الأوضاع التي تمر بها منذ ست سنوات في المحكمة المدنية للأحوال الشخصية بمنطقة الجديدة.

وكشفت بشارة عن معاناتها المستمرة مع القضاء بسبب قضية النفقة، مشيرة إلى أن القاضي المسئول عن القضية رفض مرارًا وتكرارًا تعديل مبلغ النفقة بما يتناسب مع سعر الصرف الأساسي للعملة، مستخدمًا مبررات وصفتها بأنها "غير منطقية".

وأوضحت أن القاضي كان يبرر قراره بأن "الأزمة الاقتصادية تطال الجميع"، وهو ما أثار استغرابها.

وتابعت بشارة مهاجمة القاضي، الذي أشارت إليه بالأحرف الأولى "إ.ر."، قائلة: "إذا لم تستطع أن تكون عادلًا في مهنتك، فلا تمارسها من الأساس، لقد دمرت عائلات وأطفالًا على مر السنين". وأضافت أن التجربة خيبت آمالها في "المحكمة" و"القانون" الذي يفترض أنه الملجأ الوحيد لكل امرأة مطلقة، وفي "العدالة" بشكل عام.

ورغم كل ذلك، أكدت بشارة أنها "لم ولن تستسلم للقضاء الفاسد". وختمت منشورها بتوجيه الشكر إلى رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، على التزامه بإصلاح القضاء ومحاربة الفساد، معربة عن أملها في أن تكون التشكيلات القضائية الجديدة "عادلة ونزيهة".

