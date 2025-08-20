نقابة المهن الموسيقية تبدأ مراجعة وفحص فيديوهات حفلات المطربين في الساحل الشمالي

في خطوة تهدف لضبط الأداء الفني وضمان الالتزام بالمعايير المهنية، أعلنت نقابة المهن الموسيقية عن بدء فحص ومراجعة فيديوهات الحفلات التي أقامها عدد من المطربين في المناطق الساحلية هذا الموسم.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود النقابة المستمرة للحد من المخالفات الفنية ولضمان تقديم محتوى موسيقي يلتزم بالقيم الفنية التي تحترم ذائقة الجمهور.

وأكد مصدر داخل النقابة لـ"فيتو" أن اللجنة المكلفة بمراجعة الفيديوهات ستشمل فحص المحتوى الموسيقي، وطريقة أداء الفنانين، إلى جانب التأكد من عدم وجود تجاوزات تتعارض مع القيم المجتمعية أو تعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وأضاف المصدر أن اللجنة ستعمل على تقديم تقرير مفصل حول نتائج المراجعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفة تتعلق بالإساءة للذوق العام أو تجاوز اللوائح الفنية المعمول بها في صناعة الموسيقى.

كما أشار إلى أن النقابة تهدف من هذه المبادرة إلى ضمان أن كافة الفعاليات الموسيقية التي تقام في الأماكن السياحية، مثل الساحل الشمالي، تلتزم بالمعايير المهنية وتساهم في تقديم صورة مشرفة للفن المصري على المستوى المحلي والدولي.

وأكد المصدر أن النقابة مستمرة في تعزيز الرقابة على الأنشطة الفنية وتوفير بيئة موسيقية صحية وملائمة لجميع الأطراف من فنانين وجمهور.

