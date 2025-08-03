الأحد 03 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

وائل كفوري يتفاجأ بمعجبة على المسرح خلال حفله في لبنان، شاهد ماذا فعل (فيديو)

وائل كفوري، فيتو
وائل كفوري، فيتو

أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري حفلا غنائيا في لبنان وسط حضور كبير من محبيه في بيروت.

حفل وائل كفوري في لبنان 

وتفاجأ “كفوري” خلال الحفل بصعود معجبة على المسرح أثناء غنائه أغنية تك قلبي وقامت باحتضانه فيما قام الأخير بالرقص معها على المسرح.

وأطلق النجم وائل كفوري أغنيته الوطنية الجديدة "راجعين"، تزامنًا مع افتتاح حفلاته الصيفية فى لبنان، وذلك خلال حفله فى مهرجانات الأرز الدولية، حيث افتتح الحفل بهذه الأغنية.

أغنية "راجعين" من كلمات الشاعر منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى بلال الزين، ومن إنتاج وائل كفوري.
تميّزت أغنية "راجعين" بطابعها الوطني الحماسى، وقد جاءت بمثابة تحية خاصة للجمهور اللبنانى.. وتُعتبر الأغنية إصدارًا مستقلًا عن ألبومه الجديد “WK 25”.

 

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حفل وائل كفوري في لبنان الفنان اللبناني وائل كفوري اللبناني وائل كفوري

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