الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مهرجان الجونة السينمائي يعلن موعد فتح طلبات الاعتماد لدورته الثامنة

فعاليات مهرجان الجونة،
فعاليات مهرجان الجونة، فيتو

 أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تاريخ بدء قبول طلبات الاعتماد الخاصة بالدورة الثامنة، المقرر انعقادها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025. 

 

طلبات الاعتماد 

وتُقبل طلبات الاعتماد الخاصة بصناع الأفلام والعاملين بصناعة السينما، والصحفيين والمصورين، ومراسلي الإذاعة والتلفزيون، ومحرري مواقع الإنترنت، ومراسلي وكالات الأنباء والصحافة العربية والأجنبية، ووكلاء شركات العلاقات العامة للأفلام التي ستعرض في المهرجان وكذلك الطلبة.

بالإضافة إلى حضور عروض الأفلام، يتيح المهرجان لحاملي بطاقات الاعتماد فرصة المشاركة في جلسات نقاشية، وورش عمل متخصصة، ومحاضرات مع خبراء السينما، وفعاليات التشبيك مع شركات الإنتاج والتوزيع المحلية والعالمية، وذلك من خلال "سوق سيني جونة".

نائب المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي 

صرحت سارة بيسادة، نائب المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي:"نولي أهمية كبيرة لتجربة ضيوف المهرجان من العاملين في صناعة السينما والصحفيين، ونعمل على توفير بيئة احترافية تسهّل عملهم وتمنحهم فرصة الوصول إلى أبرز العروض والفعاليات. 

كما يسعدنا الحضور المتزايد لفئة الشباب، لما يحملونه من طاقة متجددة وأفكار مبتكرة، خاصة وأن المهرجان يضع ضمن أولوياته دعمهم، وإتاحة المساحات التي تمكنهم من التعلم والتفاعل والمشاركة في صياغة مستقبل السينما، فالاعتماد هو بوابة الانضمام إلى هذا الحدث المميز، ونتطلع إلى استقبال طلباتكم قريبًا."

و شهدت الدورات السابقة للمهرجان حضور مئات من صناع الأفلام والموزعين ومديري المبيعات السينمائية، إلى جانب مئات الصحفيين من مصر والمنطقة والعالم. 

كما حظي المهرجان بتغطية إعلامية واسعة النطاق، شملت آلاف المقالات والتقارير الصحفية، إلى جانب مواد مرئية ومسموعة على كبرى القنوات والمنصات العالمية.

و تُقبل الطلبات، من خلال الموقع الإلكتروني للمهرجان بدءا من الجمعة 15 أغسطس 2025

مهرجان الجونة السينمائي

المهرجان يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. 

إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نائب المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي الجونة السينمائي سوق سيني جونة مهرجان الجونة

الأكثر قراءة

إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بطريق إسكندرية مطروح

السيسي يصدق على 45 قانونا جديدا

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم

تعرف على ما قالته الفنانة مريم فخر الدين عن بدرية طلبة

تفاصيل جديدة في واقعة اتهام تشكيل عصابي تتزعمه سارة خليفة بالاتجار بالمخدرات

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

القابضة للكهرباء تعلن عن حاجتها لشغل وظائف جديدة، تعرف على المهن المطلوبة

طلعنا البنات بأعجوبة، شاهدة عيان تكشف تفاصيل حادث المطاردة على طريق الواحات

خدمات

المزيد

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في الأسواق

تويوتا تطرح نماذج هجينة تمهيدا لوداع سيارات الوقود

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالشعور بالأمن والاستقرار

تعرف على مكان ميلاد الرسول وسبب هدمه

بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads