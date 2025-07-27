الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وائل كفوري يطرح أغنيته الوطنية "راجعين" في افتتاح حفلاته الصيفية بلبنان (فيديو)

أغنية راجعين، فيتو
أغنية راجعين، فيتو

أطلق النجم وائل كفوري أغنيته الوطنية الجديدة "راجعين"، تزامنًا مع افتتاح حفلاته الصيفية فى لبنان، وذلك خلال حفله فى مهرجانات الأرز الدولية، حيث افتتح الحفل بهذه الأغنية.

أغنية راجعين 

أغنية "راجعين" من كلمات الشاعر منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى بلال الزين، ومن إنتاج وائل كفوري.
تميّزت أغنية "راجعين" بطابعها الوطني الحماسى، وقد جاءت بمثابة تحية خاصة للجمهور اللبنانى.. وتُعتبر الأغنية إصدارًا مستقلًا عن ألبومه الجديد “WK 25”.

 

 

كلمات أغنية راجعين 

و تقول كلمات "راجعين":

من بعد ما فقدنا الأمل بوطن إلنا
وعِشنا بغُربة عن وطنّا غصب عَنّا
من بعد ما فقدنا الأمل بوطن إلنا
وعِشنا بغُربة عن وطنّا غصب عَنّا
بلحظة وعي وصحوة كانت غايبة عنّا
شبكنا إيدينا مع بعض وقلنا
راجعين نِعمّر وطنّا
الوطن بحاجة إلنا
ومَنّو لواحد مِنّا
لبنان لكل ولادو
يمكن نحنا تأخّرنا
ولبنان ضللو ناطرنا
نطرة بيّ لغايب إبنو
قاعد يبكي ع بعادو
راجعين نِعمّر وطنّا
الوطن بحاجة إلنا
ومَنّو لواحد مِنّا
لبنان لكل ولادو
غلطنا كتير وهالمرة
مش رح منعيد الكرّة
حتى الايام المرة
ينذكروا وما ينعادو
راجعين نِعمّر وطنّا
الوطن بحاجة إلنا
ومَنّو لواحد مِنّا
لبنان لكل ولادو
لبنان بيعمر برجالو
بهمّة شعبو وأبطالو
وحياة سهلو وجبالو
بدنا نرجّع امجادو
راجعين نِعمّر وطنّا
الوطن بحاجة إلنا
ومَنّو لواحد مِنّا
لبنان لكل ولادو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أغنية راجعين كلمات أغنية راجعين وائل كفوري أغاني وائل كفوري يوتيوب مهرجانات الأرز الدولية لبنان

مواد متعلقة

وائل كفوري يطلق أغنية "لو تعرفى" خامس أغنيات ألبوم "WK25" (فيديو)

زوجة إيلي صعب تحرج الفنان وائل كفوري في حفل زفاف ابنها (فيديو)

الأكثر قراءة

انقطاع الكهرباء أكثر من 12 ساعة بالجيزة يثير الغضب، والمصريون: "بايتين في الشارع وبنموت حرفيا"

وزير الكهرباء يكشف لـ "فيتو" موعد عودة التيار لعدد من المناطق في الجيزة

لأكثر من 11 ساعة.. استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض مدن محافظة الجيزة

العودة بعد ساعة، بيان عاجل من محافظة الجيزة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء

الموعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وفيسيل كوبي الودية

من قلب الحدث، وزير الكهرباء يتابع إصلاح عطل الكابل الأرضي لخط كهرباء مدن الجيزة

مفاجأة في تعديلات قانون الإيجار القديم، يحق للمالك طرد المستأجر في هذه الحالة

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2025، 94.6% للطب و91.5% للصيدلية و89% للهندسة

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد 27-7-2025 بالبورصات العالمية

تراجع كبير في سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية

3965 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 27-7-2025 بالأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأحد 27-7-2025

المزيد

انفوجراف

الهضبة vs نجم الجيل.. القصة الكاملة لصراع التريند بين عمرو دياب وتامر حسني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية

أحكام الصلاة، دار الإفتاء توضح حكم صلاة الإمام بالمأمومين وهو جالس

هل تنظيم الأسرة يعتبر تدخلا في قدر الله؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية