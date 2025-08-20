هل ارتفاع إنزيمات البنكرياس له علاقة بالأورام؟ استشاري يجيب

ارتفاع انزيمات البنكرياس، حالة من القلق تسود بين جمهور الفنانة أنغام بعد وعكتها الصحية الأخيرة التى على إثرها تم نقلها إلى غرفة الرعاية المركزة بعد إصابتها بسرطان البنكرياس.

والبنكرياس من الأعضاء المهمة بالجسم فهو ينظم مستوى السكر بالدم من خلال إفراز الأنسولين وأى خلل به يؤثر على الصحة بشكل عام.

ارتفاع انزيمات البنكرياس

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن ارتفاع إنزيمات البنكرياس التي قد تثير القلق عند المريض، إذ إنها غالبا ما ترتبط بوجود مشكلة في البنكرياس أو الجهاز الهضمي، ولكن ارتفاعها لا يعني بالضرورة وجود ورم، بل قد يكون ناتج عن عدة أسباب أخرى أكثر شيوعا.

وأضاف خليل، أن البنكرياس عضو مهم يقع خلف المعدة، وله دور أساسي في إفراز إنزيمات تساعد على هضم البروتينات والدهون والكربوهيدرات، بالإضافة إلى إفراز هرمونات مثل الأنسولين، ومن أهم الإنزيمات التي يقاس مستواها في الدم الأميليز، والليباز، وارتفاع هذين الإنزيمين في الدم غالبا ما يشير إلى مشكلة في البنكرياس.

ارتفاع انزيمات البنكرياس

أسباب ارتفاع إنزيمات البنكرياس

وتابع، أن من أسباب ارتفاع إنزيمات البنكرياس:-

التهاب البنكرياس الحاد، وهو السبب الأكثر شيوعا لارتفاع الإنزيمات، وغالبا ما يحدث بسبب حصوات المرارة أو الإفراط في تناول الكحول.

التهاب البنكرياس المزمن، نتيجة تكرار الالتهابات أو أمراض استقلابية أو التدخين.

انسداد القنوات الصفراوية، بسبب حصوات المرارة أو تضيق القنوات.

بعض الأدوية، مثل بعض أدوية الضغط أو المضادات الحيوية التي قد تؤثر على البنكرياس.

إصابات أو عمليات جراحية في البطن.

أمراض أخرى، مثل الفشل الكلوي أو قرحة المعدة المثقوبة.

العلاقة بين ارتفاع إنزيمات البنكرياس والأورام

وأوضح الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد، أنه في بعض الحالات قد يكون ارتفاع إنزيمات البنكرياس علامة غير مباشرة على وجود ورم في البنكرياس، خصوصا إذا تسبب الورم في انسداد القناة البنكرياسية أو الصفراوية، لكن من المهم التأكيد أن الأورام ليست السبب الأكثر شيوعا لارتفاع الإنزيمات، وعادة ما تشخص أورام البنكرياس من خلال الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي، والفحوصات الخاصة مثل دلالات الأورام (CA 19-9)، وليس فقط من خلال ارتفاع الإنزيمات.

متى يجب القلق واستشارة الطبيب؟

وأضاف استشارى أمراض الباطنة، إذا كان ارتفاع الإنزيمات مصحوب بأعراض مثل آلام شديدة في البطن، واصفرار الجلد والعينين (يرقان)، وفقدان الوزن غير المبرر، أو قيء متكرر، في هذه الحالة ينصح بإجراء فحوصات إضافية مثل الأشعة المقطعية أو منظار القنوات الصفراوية للتأكد من السبب.

