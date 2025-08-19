محمود سعد عن حالة أنغام الصحية: تداعيات الجراحة تسبب لها ألمًا

حرص الإعلامي محمود سعد على طمأنة جمهور الفنانة أنغام على الحالة الصحية لها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب: "عايز أطمنكم على أنغام لأن في أخبار كتير بتتنشر مش صحيحة، وتابع لسة تداعيات الجراحة مسببالها ألم والأعراض الجانبية للعملية تستدعي بقائها في المستشفى أياما أخرى لغاية ما يسيطروا عليها.. انا باطمنكم عليها أول بأول علشان تبقوا عارفين الاخبار الدقيقة بعيدا عن الشائعات وعلشان طبعا وده الاهم تدعولها”.



وكشف مصدر مقرب من الفنانة أنغام في تصريحات لفيتو تفاصيل جديدة عن حالتها الصحية، وأكد أن الأطباء سيقررون دخولها لإجراء عملية أخرى بعد تراجع حالتها الصحية في الأيام الأخيرة.

وأضاف بناء على منظار استكشافي ستجريه خلال الأسبوع الحالي، سيتم تحديد موعد العملية التي ستجريها، أو تناول جرعة علاج مكثف في المرحلة القادمة.

تصريحات والد أنغام

وكان الموسيقار محمد على والد المطربة أنغام قال إن حالتها الصحية في الوقت الحالي من الطبيعي أن تكون بين التراجع والتقدم، وذلك بسبب العملية الجراحية التي أجرتها والمضاعفات التى من المحتمل أن تتعرض لها.



وأضاف في تصريحات لـ فيتو: “أنغام أجرت عملية إزالة ورم من البنكرياس، وتواصلت معها صباح اليوم، وحالتها الصحية جيدة نوعًا ما عن أمس".

الحالة الصحية لـ أنغام

وكانت أنغام خضعت لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من على البنكرياس، وأجرت بعدها العديد من الفحوص الطبية الدقيقة التي كشفت عن ضرورة التدخل الجراحي مرة أخرى من أجل استئصال ما تبقى من الكيس.

