كل ما تريد معرفته عن التهاب البنكرياس المزمن وأعراضه وأحدث طرق العلاج

التهاب البنكرياس المزمن من الأمراض التي تثير القلق بسبب تأثيرها المباشر على الجهاز الهضمي وعلى عملية تنظيم مستوى السكر في الدم. فالبنكرياس عضو صغير الحجم، إلا أن أهميته في جسم الإنسان كبيرة للغاية، إذ يقوم بدور مزدوج: إنتاج الإنزيمات الهاضمة وإفراز الهرمونات التي تنظم مستويات الجلوكوز.





وفي هذا التقرير نستعرض موقع البنكرياس وأهميته، ثم ننتقل إلى التعريف بالتهاب البنكرياس المزمن وأعراضه ومضاعفاته، وصولًا إلى أحدث طرق العلاج المتاحة، وذلك وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



موقع البنكرياس في الجسم

البنكرياس يقع في الجزء العلوي من البطن خلف المعدة، ويمتد بشكل أفقي من الجهة اليمنى إلى اليسرى. يتصل بالاثني عشر (بداية الأمعاء الدقيقة) عبر القناة البنكرياسية، ما يجعله مرتبطًا بشكل مباشر بعملية الهضم.



أهمية البنكرياس في الجسم

في الهضم:

البنكرياس يفرز إنزيمات مهمة مثل الأميلاز (لتفتيت النشويات)، الليباز (لتفتيت الدهون)، والبروتياز (لتفتيت البروتينات).



هذه الإنزيمات تصل إلى الأمعاء الدقيقة وتساعد في امتصاص العناصر الغذائية.

في تنظيم مستوى السكر:

البنكرياس يفرز هرمون الأنسولين الذي يخفض نسبة السكر في الدم عبر إدخال الجلوكوز إلى الخلايا.

كما يفرز الغلوكاغون الذي يرفع نسبة السكر عند انخفاضها.

بذلك يحافظ على التوازن الحيوي لمستوى السكر في الجسم.

ما هو التهاب البنكرياس المزمن؟

التهاب البنكرياس المزمن

التهاب البنكرياس المزمن هو حالة طويلة الأمد تنشأ عندما يصاب البنكرياس بالالتهاب المستمر، مما يؤدي إلى تلف أنسجته تدريجيًا وفقدان وظيفته الأساسية سواء في الهضم أو في تنظيم السكر.

يختلف عن التهاب البنكرياس الحاد الذي يحدث فجأة وقد يشفى سريعًا. أما المزمن فهو تطور تدريجي يستمر سنوات، ويؤدي في النهاية إلى قصور وظيفي في البنكرياس.

أسباب التهاب البنكرياس المزمن

الإفراط في تناول الكحول: من أكثر الأسباب شيوعًا، إذ يؤدي إلى تهيج البنكرياس وتلفه بمرور الوقت.

التدخين: يزيد من خطورة الالتهاب ويُسرّع تطوره.

العوامل الوراثية: بعض الطفرات الجينية قد تجعل الشخص عرضة للإصابة.

انسداد القنوات البنكرياسية: نتيجة حصوات في القنوات الصفراوية أو أورام.

ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم أو ارتفاع الكالسيوم.

في بعض الحالات لا يُكتشف السبب بدقة ويُعرف بالتهاب البنكرياس مجهول السبب.

أعراض التهاب البنكرياس المزمن

تتطور الأعراض تدريجيًا وقد تكون خفية في البداية، لكنها تزداد مع تقدم الحالة:

ألم في البطن:

أكثر الأعراض شيوعًا.

عادة في الجزء العلوي من البطن وقد يمتد إلى الظهر.

يزداد بعد تناول الطعام خاصة الدهني أو المقلي.

مشاكل هضمية:

إسهال مزمن أو براز دهني يطفو ويصعب غسله (بسبب سوء امتصاص الدهون).

انتفاخ وغازات.

فقدان الوزن غير المبرر نتيجة ضعف امتصاص العناصر الغذائية.

مضاعفات على مستوى السكر:

مع تلف الخلايا المنتجة للأنسولين، قد يصاب المريض بـ السكري الثانوي (ويسمى أحيانًا سكري البنكرياس).

أعراض أخرى:

الغثيان والقيء.

الشعور بالتعب والإرهاق المستمر.

هشاشة العظام مع نقص امتصاص فيتامين "د".

المضاعفات المحتملة

سكري البنكرياس بسبب فشل إفراز الأنسولين.

سوء التغذية نتيجة قصور امتصاص البروتينات والدهون والفيتامينات.

حصوات القنوات البنكرياسية أو الصفراوية.

زيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس مع تطور الحالة.

أحدث طرق تشخيص التهاب البنكرياس المزمن

الفحوصات المخبرية: قياس إنزيمات البنكرياس في الدم والبول، واختبارات وظائف الكبد.

الأشعة المقطعية (CT scan): للكشف عن التكلسات أو التغيرات في البنكرياس.

الرنين المغناطيسي (MRI): لتقييم القنوات البنكرياسية والصفراوية.

اختبار البراز: لقياس نسبة الدهون والتأكد من وجود سوء امتصاص.

المنظار بالموجات فوق الصوتية (EUS): يساعد في رؤية التفاصيل الدقيقة للبنكرياس.

أحدث طرق علاج التهاب البنكرياس المزمن

أعراض التهاب البنكرياس

لا يوجد علاج شافٍ تمامًا للمرض، لكن الهدف هو السيطرة على الأعراض ومنع المضاعفات:

تغيير نمط الحياة:

التوقف عن تناول الكحول تمامًا.

الإقلاع عن التدخين.

اتباع نظام غذائي صحي قليل الدهون مع وجبات صغيرة ومتكررة.

العلاج الدوائي:

مسكنات الألم: مثل مضادات الالتهاب أو الأدوية الموجهة لتخفيف الألم العصبي.

مكملات إنزيمات البنكرياس: كبسولات تحتوي على إنزيمات هضمية تساعد على امتصاص الطعام.

الأنسولين: إذا تطور السكري المرتبط بالتهاب البنكرياس.

مكملات الفيتامينات: خاصة A، D، E، K لتعويض النقص.

التدخلات الطبية الحديثة:

العلاج بالمنظار: لإزالة الانسدادات أو توسيع القنوات البنكرياسية.

الجراحة: في الحالات الشديدة لإزالة الأنسجة التالفة أو لتخفيف الألم.

العلاج بالخلايا الجذعية (قيد البحث): هناك تجارب حديثة لاستعادة وظائف البنكرياس.

الدعم النفسي والعلاج الطبيعي:

المرض مزمن وطويل الأمد، لذا يحتاج المريض إلى دعم نفسي للتعامل مع الألم المستمر وتغير نمط حياته.

في بعض المراكز يتم اللجوء إلى العلاج الطبيعي لتحسين نوعية الحياة وتقليل حدة الأعراض.

الوقاية وتقليل المضاعفات

الابتعاد عن الكحول والتدخين نهائيًا.

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن المضاعفات.

الالتزام بتعليمات الطبيب بخصوص النظام الغذائي والدواء.

البنكرياس عضو محوري في الهضم وتنظيم السكر، والتهاب البنكرياس المزمن يعد مرضًا خطيرًا إذا لم تتم متابعته بدقة. تكمن خطورته في تطوره البطيء وصعوبة علاجه النهائي، لكن مع الالتزام بنمط حياة صحي واستخدام العلاجات الحديثة يمكن السيطرة على الأعراض وتحسين جودة حياة المريض. إن الوعي المبكر بالأعراض وزيارة الطبيب عند الشعور بآلام البطن أو اضطراب الهضم خطوة مهمة لتفادي المضاعفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.