أعراض ومضاعفات التهاب البنكرياس، ومتى يتطور إلى سرطان؟

التهاب البنكرياس، يمكن أن يأتي ويختفي بسرعة، أو يمكن أن يكون مشكلة مزمنة، ويعتمد العلاج على ما إذا كان التهاب البنكرياس حادًا أم مزمنًا.

يقع البنكرياس خلف المعدة بالقرب من الأمعاء الدقيقة، ويفرز إنزيمات تساعد على هضم الطعام وينظم أيضًا كيفية إدارة الجسم للجلوكوز.

أعراض التهاب البنكرياس

يعاني معظم الأشخاص المصابين بـالتهاب البنكرياس الحاد أو المزمن عادةً من ألم في الجزء العلوي الأيسر الأوسط من البطن كأعراض أساسية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

وقد يظهر بعض الأشخاص المصابين بـالتهاب البنكرياس المزمن التهابًا في فحوصات التصوير التشخيصي، ولكن قد لا تظهر عليهم أي أعراض بخلاف ذلك.

أعراض التهاب البنكرياس الحاد

ألم يبدأ ببطء أو فجأة في الجزء العلوي من البطن، وقد ينتشر إلى الظهر، ويستمر لعدة أيام

حمى

غثيان

قيء

انتفاخ البطن

سرعة ضربات القلب

أعراض التهاب البنكرياس المزمن

ألم في الجزء العلوي من البطن أو عدم وجود ألم على الإطلاق، ويزداد سوءًا بعد الأكل

إسهال

غثيان

فقدان الوزن

قيء

يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب البنكرياس المزمن أيضًا من الإسهال الدهني، وهو براز دهني ينبعث منه رائحة كريهة.

ويمكن أن يكون الإسهال الدهني علامة على سوء الامتصاص، وهذا يعني أن الشخص لا يحصل على جميع العناصر الغذائية الأساسية لأن البنكرياس لا يفرز ما يكفي من الإنزيمات الهضمية لتكسير الطعام.

أسباب التهاب البنكرياس

يشترك التهاب البنكرياس الحاد والمزمن في العديد من الأسباب نفسها، وتشمل هذه:

حصى المرارة

شرب الكحول

بعض الأدوية

سرطان البنكرياس

جراحة البطن

الالتهابات

التليف الكيسي

إصابة البطن

يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الكالسيوم أو الدهون الثلاثية (نوع من الدهون) في الدم أيضًا إلى التهاب البنكرياس المزمن.

حصى المرارة هي السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب البنكرياس الحاد، وهي كتل صغيرة صلبة تتكون من الصفراء.

يمكن أن تتعطل حصوة المرارة الكبيرة بما يكفي عند التقاطع حيث تلتقي القناة البنكرياسية الرئيسية والقناة الصفراوية المشتركة، وتفرغ هذه القنوات في الاثني عشر، الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة.

ويمكن أن تتسبب حصوة المرارة العالقة في تراكم هذه المواد، مما يؤدي إلى التهاب في كل من القناة الصفراوية المشتركة والبنكرياس.

عوامل خطر التهاب البنكرياس

هناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس، وتشمل هذه العوامل:

تناول الكحول

السمنة

التدخين

العوامل الوراثية

يؤدي الجمع بين عوامل الخطر، مثل التدخين ووجود تاريخ عائلي للإصابة بالتهاب البنكرياس، إلى زيادة فرص الإصابة بالتهاب البنكرياس.

ويؤدي التدخين أو شرب الكحول أيضًا إلى زيادة خطر تطور التهاب البنكرياس الحاد إلى التهاب البنكرياس المزمن.

مضاعفات التهاب البنكرياس

يصاب بعض الأشخاص بمضاعفات من التهاب البنكرياس، وهذه المضاعفات نادرة لكنها أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بالتهاب البنكرياس المزمن:

سرطان البنكرياس

سوء التغذية

مرض السكري

التهابات البنكرياس

ويتسبب في تكوين أكياس كاذبة عندما تتجمع الأنسجة والحطام الآخر على البنكرياس، وقد تختفي هذه الأكياس من تلقاء نفسها، وإذا تمزقت فقد تسبب عدوى ونزيفًا قد يكون مميتًا إذا لم يتم علاجها.