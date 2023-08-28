أورام البنكرياس، سرطان خبيث يجب علاجه سريعا، وهذه أعراضه (فيديو)

البنكرياس من أعضاء الجسم المهمة التي تساعد في عملية الهضم وإنتاج هرمونات تساعد على التحكم في نسبة السكر بالدم، ويمكن أن يصاب البنكرياس بأورام سرطانية وتنتشر في جميع أعضاء الجسم.

وأورام البنكرياس من أورام الجهاز الهضمي الأكثر انتشارا والتي تقع في مكان دقيق يسهل به انتشار المرض وتدهور الحالة.

وتستعرض "فيتو" في التقرير التالي أعراض الإصابة بأورام البنكرياس وكيفية علاجها.

أورام البنكرياس

وقال الدكتور محمد فتحي أستاذ جراحة وزراعة الكبد: إن أورام البنكرياس معظمها خبيثة فالحميدة منها قليلة للغاية ولهذا تعد خطيرة ويجب التعامل معها في أسرع وقت.

أعراض الإصابة بأورام البنكرياس

وشدد الدكتور محمد، على ضرورة الإسراع إلى الطبيب فور الشعور بأعراض أورام البنكرياس، وهذا لخطورتها الشديدة وصعوبة التعامل معها كلما مر الوقت، وتكون أعراض أورام البنكرياس كالآتي:



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أورام البنكرياس، فيتو



ألم في منطقة البطن تحت القفص الصدري ويشعر به بالظهر.

انخفاض واضح في الوزن.

الإصابة بـمرض السكري.

عملية استئصال أورام البنكرياس

وأكد أستاذ جراحة الكبد أن ورم البنكرياس من الأمراض العنيفة التي تحتاج الى سرعة التشخيص والعلاج لأن البنكرياس يقع بمكان دقيق للغاية، ويحيط به العديد من الشرايين والأوردة، وإذا زاد حجم الورم يصبح من الصعب للغاية التعامل مع الورم وفي بعض الأحيان مستحيل إجراء أي عملية ولكن عند سرعة التشخيص يمكن إزالته بالكامل.

وأضاف طبيب الكبد أن عملية إزالة أورام البنكرياس تعد من العملية الكبيرة، حيث يضطر الطبيب إلى إزالة العديد من الأجزاء من البنكرياس مع الورم وإعادة توصيلها مرة أخرى، ولكن نسب الشفاء تعد جيدة رغم ذلك.

وشدد على ضرورة المتابعة الدورية وبشكل منتظم، وهذا لأن أورام البنكرياس من الأورام عالية النسبة في الارتجاع.

الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

كانت وزارة الصحة قد أطلقت مبادرة جديدة لسرطان الكبد انضمت لمبادرات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والتي تشمل مبادرة "دعم صحة المرأة"، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما تعتزم الوزارة إضافة برامج جديدة للكشف المنتظم وعلاج سرطان الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم.

واتخذت وزارة الصحة خطوات جادة لمواجهة مرض "سرطان الكبد" والقضاء عليه من خلال خطوات بدأت في عام ٢٠١٩ تمثلت في "برنامج متابعة التليف الكبدي والكشف المبكر عن أوارم الكبد" والذي يهدف إلى تقديم خدمات المتابعة الطبية المستمرة لمرضى التليف الكبدي وتقديم الخدمات العلاجية لمن يثبت إصابته بسرطان الكبد.

كما امتلكت مصر خلال العقديين الماضيين، أفضل الخطوط العلاجية، لعلاج مرضى "سرطان الكبد" في المرحلة الأولى والمتوسطة كزراعة الكبد وجراحات استئصال أوارم الكبد، وكذلك مختلف أنواع العلاجات التداخلية.

كما تشهد مصر قفزة نوعية عن طريق توفير العقاقير التي تعالج حالات سرطان الكبد المتقدمة من خلال برنامج يقدم الخدمة لمنتفعيه في جميع محافظات الجمهورية بالمجان وفقا لبروتوكول العلاج المصري، حيث يتم توفير تلك الأدوية في ٢٢ مركزًا وتابعًا للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية وذلك كمرحلة أولى.