وزير الكهرباء: الشبكة الموحدة نجحت في اجتياز اختبار لم تتعرض له من قبل

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة القومية للكهرباء آمنة ومستقرة وقادرة على استيعاب ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك، وأنها نجحت في تأمين التغذية لكافة الاستخدامات بكفاءة وجودة واستمرارية خلال موجة الحر الشديدة الأسبوع الماضي.

ارتفاع الأحمال الكهربائية علي الشبكة الموحدة للكهرباء

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن العمل مستمر في إطار الخطة المرحلية لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف وتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرارها واستمرارية التغذية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في شتى المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

وأشار إلي أهمية المتابعة الدقيقة لكافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود في المتابعة والتفتيش، وضرورة التواجد الميداني في مواقع العمل واستمرار تكثيف مرور لجان المتابعة الميدانية خلال الفترة المقبلة للوقوف على الواقع الفعلي ومجريات التشغيل.

تلقي شكاوي انقطاع التيار الكهربائي

وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة علي أهمية التواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات، وسرعة الاستجابة للمواطنين، والعمل على خفض نسب الأعطال وتطبيق معايير الجودة في التعامل معها، مضيفا أن الشبكة الموحدة للكهرباء نجحت في اجتياز اختبار لم تتعرض له من قبل وهو ارتفاع الأحمال الكهربائية إلى معدلات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

