محافظ الدقهلية يتفقد معرض أيادي مصر للصناعات الحرفية بجمصة (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، معرض "أيادي مصر" للصناعات الحرفية والمنتجات اليدوية والمشغولات، المقام بشاطئ مدينة جمصة، وأكد على توفير كافة أوجه الدعم اللازم للمواطنين وإتاحة المجال أمامهم للتعرف على مختلف المنتجات المحلية بأيادي مصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، وهانم التهامي مدير إدارة التعاون الدولي ومنسق وحدة أيادي مصر.

استعرض محافظ الدقهلية المنتجات المختلفة المعروضة

واستعرض محافظ الدقهلية المنتجات المختلفة المعروضة، واستمع إلى العارضين، الذين أعربوا عن تقديرهم لزيارة المحافظ للمعرض، وتعرف منهم عن أنواع المنتجات بالمعرض، وأبدى إعجابه بها، وتفقد كافة أقسام المعرض التي تضم مجموعة متنوعة من المنتجات المتميزة، وأثنى على المشاركة المتميزة من أصحاب الحرف اليدوية بالدقهلية، معرض "أيادي مصر"، في مشهد يعكس التنوع والإبداع التراثي المصري، ويهدف المعرض إلى تسويق المنتجات المحلية، بما يسهم في دعم الصناعات الصغيرة، وفتح آفاق جديدة لأصحاب الحرف، والحفاظ على التراث المصري الأصيل.

تفقد محافظ الدقهلية شاطئ جمص

كما تفقد محافظ الدقهلية شاطئ جمصه والتقى بالمواطنين والمترددين على مدينة جمصه واستمع إليهم، مؤكدًا لهم على دعمه الكامل للارتقاء وتطوير كافة الخدمات بمدينة جمصه، والشيخ زايد ومنطقة 15 مايو، وأنه يبذل كل الجهود لتحقيق طموحات وتطلعات أبناء جمصه والدقهلية في وجود مدينة سياحية ومصيف يليق بأبناء المحافظة، والمترددين عليه.

