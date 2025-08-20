الأربعاء 20 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

علي رؤوف: تريند "أنا بشحت بالجيتار" توفيق من ربنا

علي رؤوف، فيتو
علي رؤوف، فيتو

حل الفنان على رؤوف ضيفًا على برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" والمذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني ومها بهنسي، وذلك بعد تصدره التريند بالفيديو العفوي الشهير: "أنا بشحت بالجيتار".

 

ضجة واسعة

وأثار فيديو بسيط لعلي وهو يعزف ويغني جملة "أنا بشحت بالجيتار" ضجة واسعة على منصات السوشيال ميديا، وتحول إلى تريند خلال فترة قصيرة، وهو ما أعاد إظهار رؤوف كفنان متعدد المواهب وبكاريزما عالية.

 

وقال علي رؤوف، خلال حديثه أن ما حدث كان توفيقًا من الله سبحانه وتعالى، معلقًا: "أنا كنت مختفي شوية وبشتغل في الاستوديو، وفجأة صحابي طلبوا ننزل نتمشى الساعة ٣ الفجر، كالعادة أنا وصديقي علي الحسيني بنغني ونلعب يالجيتار في الشارع واحنا ماشين، ومثلت كأني بشحت بالجيتار، وبدأت أغني وارتجل، وطلبت منه يصوره وكان ارتجال اللحظة ما بيني وبين صديقي وقعدت امثل دور الشحات مع الغناء والتلحين".

 

