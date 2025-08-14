محافظ دمياط يستعرض أنشطة "المدينة الصديقة للنساء" ووحدة "أيادي مصر"

تلقى الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، تقريرا مفصلا من المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، حول الأنشطة التي شهدتها المدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي استهدفت دعم وتمكين السيدات والفتيات من مختلف الفئات العمرية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص ومكتبة مصر العامة.

ورش تدريبية ومعارض لدعم الحرفيات

تضمنت البرامج ثلاث ورش لريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني استفادت منها 32 سيدة، إلى جانب مشاركة فتيات من رواد المدينة في معرض المشغولات اليدوية للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أقيمت ندوات توعوية في مجالات الترابط الأسري ودور المرأة في بناء الوعي الأسري، واستفاد منها أكثر من 135 سيدة.

خدمات صحية ومبادرات ترفيهية للأطفال

شملت الأنشطة قافلة طبية من مستشفى ليمار التخصصي للأطفال لخدمة 100 سيدة و70 طفلًا، وورش للتوعية بالحرف التراثية بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية، ورحلة ترفيهية لشاطئ "قادرون" لأطفال ذوي الهمم.

الأنشطة التي شهدتها المدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج،

برامج تدريبية متخصصة

شهدت المدينة تنفيذ عشرات الورش المتنوعة، منها شباك، كروشية، خياطة، تطريز، مكرمية، ريزون، كليم، خرز، بوهو، وإبرة النفاش، بإجمالي مئات المستفيدات من السيدات والفتيات، بما في ذلك ذوات الهمم.

أنشطة وحدة "أيادي مصر" بدمياط

نفذت وحدة "أيادي مصر" سلسلة من المعارض لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية، شملت ستة معارض منذ بداية العام بمشاركة عشرات العارضين، إلى جانب ورش تدريبية في إدارة المشروعات وفنون الأشغال اليدوية. كما شاركت الوحدة في مبادرة "بداية طريق" لريادة الأعمال والشمول المالي التي استهدفت أكثر من 600 مشارك، وأنشأت قاعدة بيانات تضم 232 عارضًا للترويج لمنتجاتهم عبر صفحتها على فيسبوك التي يتابعها أكثر من 3400 شخص.

فعاليات ومعارض مقبلة

تستعد الوحدة لتنظيم ثلاثة معارض كبرى في أغسطس وسبتمبر، تشمل المعرض السابع والثامن والتاسع، إضافة إلى يوم ترفيهي للأطفال بعنوان "افرح معانا" وورشة للتسويق الإلكتروني، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية.

