محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة الصناعية بجمصة ويشدد على الالتزام بالاشتراطات البيئية (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة، وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية في جميع المصانع، حفاظا على البيئة وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بالمصانع، وحفاظا على مصالح أصحاب المصانع، باستمرار عمل المصانع، وعدم توقفها عن الإنتاج لمخالفة المعايير أو الاشتراطات.

ورافق المحافظ الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية.

تعظيم الاستفادة من المشروعات

وأضاف محافظ الدقهلية أن التعاون والتنسيق مستمر بشكل دائم بين المحافظة ووزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، لتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه أصحاب المصانع والشركات العاملة بالمنطقة الصناعية، وإزالة أي شكوى أولا بأول، حرصا على تعظيم الاستفادة من هذه المشروعات، دون إخلال بالمعايير المتبعة، ودون إضرار بالبيئة.

تكثيف مرور اللجنة المشكلة على المنشآت التي ينبعث منها غازات

وفي هذا السياق وجه محافظ الدقهلية، بضرورة تكاتف كل الجهات المعنية وتكثيف مرور اللجنة المشكلة على المنشآت التي ينبعث منها غازات وإجراء القياسات اللازمة بصفة دورية وسحب عينات من الصرف الصناعي للمنشآت، كما وجه لجهاز شئون البيئة ومدير إدارة البيئة بإعداد تقارير دورية تفصيلية عن الحالة الفنية للمصانع، للتنسيق مع ومخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات البيئية، واتخاذ إجراءات الغلق تجاه الشركات التابعة للمحافظة في حال مخالفتها للاشتراطات البيئية.

ليس من المسموح إهدار المكتسبات التي تحققت بفضل دعم القيادة السياسية

وأكد محافظ الدقهلية أنه ليس مسموحا إهدار المكتسبات التي تحققت بفضل دعم القيادة السياسية بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة والنقلة الحضارية بجمصه، بسبب عدم الالتزام من بعض المصانع بالاشتراطات الفنية، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مصانع مخالفة، تسبب التلوث البيئي والانبعاثات الغازية، ومنحهم مهلة أسبوع لتفادي وعلاج أي ملاحظات.

