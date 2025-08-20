بذور الكتان، عرفت منذ القدم ومهمة لصحة الكبار والصغار

فوائد بذور الكتان، بذور الكتان من البذور الشهيرة التى عرفت على مر العصور حيث كانت تستخدم منذ القدم فى الطب القديم والوصفات التجميلية.

وفوائد بذور الكتان، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن بذور الكتان من أقدم النباتات التي استخدمها الإنسان في التغذية والطب الطبيعي، حيث تعود زراعتها إلى آلاف السنين، وتتميز هذه البذور الصغيرة ذات اللون البني أو الذهبي بأنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة، مثل الألياف، والأحماض الدهنية أوميجا 3، والبروتينات، ومضادات الأكسدة، مما يجعلها غذاء متكاملا يدخل في أنظمة صحية متنوعة.

فوائد بذور الكتان للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد بذور الكتان للصحة:-

تحتوي بذور الكتان على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3، خاصة حمض "ألفا لينولينيك"، الذي يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، ورفع مستويات الكوليسترول النافع، كما تساهم هذه الأحماض في تقليل خطر تصلب الشرايين، وتحسين الدورة الدموية، والوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

تعتبر بذور الكتان من أغنى المصادر الطبيعية بالألياف الغذائية، إذ تحتوي على نوعين من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وتعمل هذه الألياف على تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وتعزيز صحة القولون، كما أنها تساعد على تغذية البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، ما يساهم في تحسين الهضم والامتصاص.

أظهرت الدراسات أن تناول بذور الكتان بانتظام يساعد في تثبيت مستويات سكر الدم، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثانى، فالألياف القابلة للذوبان تبطئ امتصاص الجلوكوز من الأمعاء، مما يمنع حدوث ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر بعد تناول الطعام

نظرا لغناها بالألياف، تمنح بذور الكتان إحساسًا بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل من تناول السعرات الحرارية الزائدة.، كما أن البروتين الموجود فيها يعزز من عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد على حرق الدهون بفعالية.

تدخل بذور الكتان وزيتها في الكثير من وصفات العناية بالبشرة والشعر، فهي تحتوي على مضادات أكسدة وأحماض دهنية تعزز ترطيب البشرة وتقلل من ظهور التجاعيد المبكرة، كما يساعد زيت بذور الكتان على تقوية بصيلات الشعر، ومنحه لمعان طبيعي، والحد من تقصف الأطراف.

تحتوي بذور الكتان على مركبات نباتية تسمى الليجنانات، وهي نوع من مضادات الأكسدة التي تعمل كإستروجين نباتي طبيعي، مما يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات المرتبطة بالهرمونات، مثل سرطان الثدي وسرطان البروستات.

بفضل احتوائها على الأوميجا3 والمعادن المهمة مثل المغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور، تساهم بذور الكتان في تعزيز كثافة العظام والوقاية من هشاشتها، خاصة لدى النساء بعد سن اليأس.

مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأساسية في بذور الكتان تساعد على تقوية الجهاز المناعي، مما يحمي الجسم من الالتهابات والأمراض المزمنة.

زيت بذور الكتان له تأثير مضاد للالتهابات، حيث يساعد في التخفيف من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، وتصلب المفاصل، وبعض أمراض الجلد الالتهابية مثل الصدفية والإكزيما.

فوائد بذور الكتان للمرأة

وتابع، أن من فوائد بذور الكتان للمرأة:-

دورة شهرية منتظمة، قد تساعد بذور الكتان في تنظيم الدورة الشهرية والتخفيف من أعراض متلازمة ما قبل الحيض.

دعم سن اليأس، الليجنانات النباتية الموجودة فيها تساهم في تخفيف الهبات الساخنة وأعراض انقطاع الطمث.

محاذير تناول بذور الكتان

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه رغم فوائد بذور الكتان العديدة، إلا أنه يجب الاعتدال في تناوله، حيث إن الإفراط قد يسبب بعض الأعراض مثل الانتفاخ أو الإسهال، كما يفضل استشارة الطبيب قبل تناولها من قِبل الحوامل والمرضى الذين يتناولون أدوية مميعة للدم أو أدوية خاصة بالسكر.

