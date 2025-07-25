فوائد بذور الكتان ، تحمي من السرطان وتنظم السكر والضغط بالدم

فوائد بذور الكتان، بذور الكتان من الحبوب الشهيرة التي عرفت منذ زمن بعيد واستخدمت في الطب القديم والوصفات التجميلية أيضًا.

وفوائد بذور الكتان، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن بذور الكتان هي واحدة من أقدم المحاصيل الزراعية المعروفة للإنسان، وقد استخدمت منذ آلاف السنين في الطب الشعبي والغذاء، وتتميز هذه البذور الصغيرة بلونها البني أو الذهبي، وتعرف بأنها مصدر غني بالألياف، والأحماض الدهنية أوميجا 3، ومضادات الأكسدة، وتدخل بذور الكتان في العديد من الوصفات الغذائية والوصفات التجميلية.

فوائد بذور الكتان

فوائد بذور الكتان للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد بذور الكتان التي تدفعنا لتناولها:

تحتوي على كميات عالية من الألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، مما يساهم في تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك، وتعزيز الشعور بالشبع وتقليل الشهية.

بذور الكتان مصدر مهم لأحماض أوميجا 3 الدهنية وخاصة حمض ألفا لينولينيك، التي تعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار، ورفع الكوليسترول الجيد، وتقليل ضغط الدم، وحماية الشرايين من التصلب.

تناول بذور الكتان يساعد في تنظيم مستويات السكر، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني، وذلك بفضل محتواها من الألياف والمواد الفعالة التي تبطئ امتصاص السكر.

بذور الكتان غنية بمضادات أكسدة قوية تساعد في الوقاية من سرطان الثدي والقولون والبروستاتا، ودعم التوازن الهرموني خاصة عند النساء.

بفضل الألياف والمركبات المضادة للالتهاب، تساهم بذور الكتان في تقليل الالتهابات المعوية، وتعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الكتان تحارب الجذور الحرة، مما يعزز مناعة الجسم ضد الأمراض.

تحتوي بذور الكتان على أحماض دهنية تساعد في ترطيب البشرة ومنع الجفاف.

مضادات الأكسدة تحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد.

تدخل في صنع أقنعة طبيعية تساعد في تهدئة البشرة وتقليل الالتهابات مثل حب الشباب.

بذور الكتان تغذي فروة الرأس وتحفز نمو الشعر بفضل أوميجا 3.

تمنح الشعر لمعان ونعومة وتقلل من تساقطه وتقصفه.

الاستهلاك المنتظم لبذور الكتان يرطب الجسم من الداخل مما ينعكس على نضارة البشرة والشعر.

محاذير تناول بذور الكتان والكمية المسموح بها

وتابع، ينصح بتناول ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين يوميا من بذور الكتان المطحونة، ويجب شرب كمية كافية من الماء معها لتجنب مشاكل الهضم، كما يجب استشارة الطبيب قبل تناولها بكميات كبيرة، خاصة لمن يعانون من اضطرابات هرمونية أو يتناولون أدوية مميعة للدم، ولا ينصح بتناولها نيئة أو غير مطحونة، لأن الجسم لا يستطيع هضمها بسهولة، ويفضل تخزينها في الثلاجة بعد الطحن للحفاظ على زيوتها من الأكسدة.

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