الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس السوبر السعودي، تشكيل القادسية وأهلي جدة في نصف النهائي

الاهلي السعودي
الاهلي السعودي

السوبر السعودي، كشف أهلي جدة والقادسية، عن تشكيلتهما لمباراة الفريقين اليوم الأربعاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.


وتقام مباريات بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الحالي، في هونج كونج من 19 وحتى 23 من شهر أغسطس الجاري.

تشكيل الأهلي والقادسية 

موعد مباراة الأهلي والقادسية في نصف نهائي السوبر السعودي


تقام مباراة الأهلي والقادسية في نصف نهائي السوبر السعودي في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية

تنقل مباراة الأهلي والقادسية، عبر القناة الجديدة الحاصلة على مباريات الدوري السعودي في الموسم الجديد، وهي "قناة ثمانية" مفتوحة على النايل سات "Thmanyah HD".

 

تردد قناة ثمانية الناقلة لمباريات كأس السوبر السعودي


تردد: 12360 عمودي (v)، معدل الترميز 27500

ويشارك في بطولة كأس السوبر السعودي، كل من الاتحاد بطل الدوري والقادسية وصيف الكأس ويشارك النصر صاحب المركز الثالث في الدوري والأهلي صاحب المركز الرابع، بعد اعتذار الهلال بطل الكأس وثاني الدوري عن المشاركة في المسابقة.

وتمكن فريق النصر من الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1، وينتظر الفائز من مباراة الأهلي والقادسية، في نهائي كأس السوبر السعودي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي السوبر السعودي دوري السعودي شهر اغسطس الجارى كأس السوبر السعودي نهائي كاس السوبر نهائي كأس السوبر السعودي

مواد متعلقة

ظروف غامضة وخلافات أسرية وصدمة في الأوساط الرياضية.. وفاة مهاجم الزمالك السابق هداف بنين رزاق أوموتويوس (إنفوجراف)

أخبار الرياضة اليوم: مصرع والد الشناوي.. بيان رسمي من الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر.. والنصر يصعد لنهائي السوبر السعودي

رابطة اللاعبين المحترفين تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

تعادل مثير بين بيراميدز والمصري 2/ 2 في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ريمونتادا صادمة أمام الجنيه، ارتفاع كبير لسعر الدولار بالبنوك المصرية

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

كارثة على الطريق، سائق نقل جماعي يتعاطى المخدرات أثناء قيادته والركاب يستغيثون بالشرطة (فيديو)

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في عقار الزقازيق المنهار

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء 20-8-2025 في بورصة الدواجن

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads