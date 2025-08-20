كأس السوبر السعودي، تشكيل القادسية وأهلي جدة في نصف النهائي

السوبر السعودي، كشف أهلي جدة والقادسية، عن تشكيلتهما لمباراة الفريقين اليوم الأربعاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.



وتقام مباريات بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الحالي، في هونج كونج من 19 وحتى 23 من شهر أغسطس الجاري.

تشكيل الأهلي والقادسية

موعد مباراة الأهلي والقادسية في نصف نهائي السوبر السعودي



تقام مباراة الأهلي والقادسية في نصف نهائي السوبر السعودي في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية

تنقل مباراة الأهلي والقادسية، عبر القناة الجديدة الحاصلة على مباريات الدوري السعودي في الموسم الجديد، وهي "قناة ثمانية" مفتوحة على النايل سات "Thmanyah HD".

تردد قناة ثمانية الناقلة لمباريات كأس السوبر السعودي



تردد: 12360 عمودي (v)، معدل الترميز 27500

ويشارك في بطولة كأس السوبر السعودي، كل من الاتحاد بطل الدوري والقادسية وصيف الكأس ويشارك النصر صاحب المركز الثالث في الدوري والأهلي صاحب المركز الرابع، بعد اعتذار الهلال بطل الكأس وثاني الدوري عن المشاركة في المسابقة.

وتمكن فريق النصر من الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1، وينتظر الفائز من مباراة الأهلي والقادسية، في نهائي كأس السوبر السعودي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.