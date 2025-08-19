أخبار الرياضة اليوم: مصرع والد الشناوي.. بيان رسمي من الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر.. والنصر يصعد لنهائي السوبر السعودي

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..

لقى السيد محمد الشناوي، والد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصرعه في حادث سير على طريق الواحات.

الحادث أسفر عن مصرع والد الشناوي عن عمر ناهز 70 عاما، ومقيم بمركز الحامول بكفر الشيخ، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي.



قال هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، إن جماهير الزمالك على يقين بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيحل مشكلة أرض نادي الزمالك، لإيمانه بأهمية الرياضة.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد": "الدولة المصرية منحت نادي الزمالك موافقات على تغيير الاشتراطات البنائية لأرض نادي الزمالك، وتم سداد مبلغ 40 مليون جنيه كدفعة مقدمة من أجل موافقات لتغيير الاشتراطات البنائية لأرض نادي الزمالك، من أصل 800 مليون جنيه".

تأهل نادي النصر السعودي لنهائي كأس السوبر السعودي بعد الفوز على اتحاد جدة، بنتيجة 2-1 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، التي أقيمت في هونج كونج.

وسجل ساديو ماني الهدف الأول لفريق النصر في مرمى اتحاد جدة بالدقيقة 10، قبل أن يسجل ستيفن بيرجوين هدف التعادل في الدقيقة 16 لاتحاد الجدة، لتعود المباراة إلى نقطة الصفر من جديد.

وأحرز هدف النصر الثاني جواو فيليكس في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 24، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب النصر ساديو ماني بعد تدخل عنيف مع حامد الشنقيطي حارس اتحاد جدة.

والغي حكم المباراة هدف لجواو فيليكس في الدقيقة 66.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لبحث الأمر الخاص بقيام جهاز حدائق أكتوبر بسحب أرض نادي الزمالك الجديد، رغم حصول النادي على كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لأعمال البناء والتشييد، والتي تثبت صحة موقفه.

ويشدد مجلس إدارة الزمالك على أنه جارٍ العمل على قدمٍ وساق ويتم التواصل مع كافة الجهات المعنية والقيام باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحفاظ على حقوق النادي وأعضاء جمعيته العمومية وجماهيره مع موافاة جماهيره وأعضاء جمعيته العمومية بالتطورات أولًا بأول، والتأكيد بأن مجلس إدارة نادي الزمالك غير مسؤول عن أي تصريحات تتعلق بالأمر تُنشر أو تتداول خارج المنصات الرسمية الصادرة عن النادي.

ويناشد مجلس إدارة النادي جماهير النادي الوفية بعدم الالتفات لأي أخبار تُنشر خارج المنصات الرسمية للنادي، والتي تهدف لنشر معلومات مغلوطة لبث الفتنة بين صفوف جماهيره.

موعد سحب قرعة دوري أبطال أوروبا

تجرى قرعة دوري أبطال أوروبا يوم الخميس 28 أغسطس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة بنفس النظام المعتمد في الموسم الماضي.

وستُقسم الفرق الـ36 المشاركة إلى 4 مستويات بناءً على معامل تصنيف الأندية، مع تصدر حامل اللقب المستوى الأول.

يتم سحب كرة واحدة يدويًا بدءًا من المستوى الأول، ثم يختار برنامج آلي 8 منافسين لكل فريق وفق قواعد محددة

فريقان من كل مستوى، بواقع مباراة على أرضه وأخرى خارج ملعبه أمام فرق كل مستوى.

لا يلتقي فريقان من نفس الاتحاد المحلي.

لا يزيد عدد الخصوم من نفس الاتحاد عن فريقين

وستُعلن مواعيد المباريات بحد أقصى يوم السبت 30 أغسطس.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري: "عملنا على استشفاء اللاعبين بشكل مناسب قبل اللقاء، وحصلنا على إجازة لمدة يوم وبدأنا بعدها الاستعداد للمباراة، ونتمنى أن تكتمل صفوف الفريق في ظل الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين في مباراة المقاولون العرب الأخيرة وفي التدريبات".



وأضاف يانيك فيريرا قائلًا: "دعم الجماهير في المباراة السابقة كان عظيمًا، ونحاول إسعادهم، مشيرا إلى أن الفريق افتقد بعض الأمور الفنية في لقاء المقاولون العرب وهو ما حرمنا من تسجيل أهداف، وتعلمنا من ذلك ونعمل على التطور من مباراة لأخرى من أجل الوصول لأفضل أداء".

وتابع المدير الفني:" واجهنا ظروفًا غير جيدة في المباراة السابقة، ومنها أرضية الملعب ولن نشكو كثيرًا، ولكن سنسعى للحلول الفنية في الفترة المقبلة".

وواصل:" سعداء بخوض مباراة مودرن سبورت المقبلة على استاد هيئة قناة السويس في ظل حالة الملعب الجيدة".

