رياضة

تعادل مثير بين بيراميدز والمصري 2/ 2 في الدوري الممتاز

بيراميدز
بيراميدز

مباراة بيراميدز والمصري، تعادل بيراميدز مع المصري بهدفين لكل فريق في مباراة الفريقين على استاد السويس الجديد في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل البرازيلي إيفرتون دا سيلفا هدف التقدم لبيراميدز بتصديدة من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني عاد المصري وسجل التعادل عن طريق عبد الرحيم دغموم ثم عاد بيراميدز وسجل التقدم من جديد عن طريق فيستون مايلي.

وبعدها أهدر المصري ركلة جزاء عن طريق عمرو السعداوي إلا أن الفريق البورسعيدي سجل هدف التعديل عن طريق البديل عمر الساعي.

 

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المصري.

 

تشكيل بيراميدز في مواجهة المصري

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - مصطفى زيكو - محمود زلاكة - يوسف أوباما - مروان حمدي

مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز

وتذاع مباراة المصري وبيراميدز على قناة أون تايم سبورت1 الناقل الحصري للدوري الممتاز. 

فريق المصري الذي يحتل قمة الدوري برصيد 7 نقاط بعد التعادل أما بيراميدز فيأتي في الترتيب الثاني برصيد 5  نقاط.

طاقم تحكيم مباراة المصري وبيراميدز 

محمود بسيوني، حكمًا للساحة 
محمود أبو الرجال، مساعد حكم أول 
هاني خيري، مساعد حكم ثان 
أحمد جمال: حكمًا رابعًا
عبد العزيز السيد  : حكم تقنية الفيديو 
طارق مصطفى  : مساعد حكم تقنية الفيديو.

