جيسوس: فوجئت بأداء لاعبي النصر في السوبر السعودي ورونالدو قدوة للجميع

أبدى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر السعودي سعادته بالتأهل إلى نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على الاتحاد 2ـ1 في نصف النهائي.

تصريحات مدرب النصر



وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي، بعد نهاية المبارا: انتصرنا بجدارة في المباراة الرسمية الأولى على فريق منظم تكتيكيًا، وعلى الرغم من خروج ساديو ماني، بسبب الطرد، إلا أننا لعبنا بثقة، ونجحنا في تسجيل الهدف الثاني.

وأضاف المدرب البرتغالي: بصراحة تفاجأت بمردود اللاعبين، ولا تنسوا أننا لعبنا أمام بطل الدوري والكأس، وفاز على النصر مرتين الموسم الماضي، والعمل الجدي والمجهود المميز من اللاعبين المميزين أسهم في تحقيق الفوز.



وعبر جيسوس عن رضاه عن أداء لاعبيه على الرغم من قصر فترة عمله مع الفريق وقال: المدة ليست كافية، ولكن بعد 25 يومًا من العمل، نجحنا في تحقيق نتيجة إيجابية، وأشكر اللاعبين على جهودهم.

واشتكى جيسوس من تأثير الرطوبة العالية، والنقص العددي، بعد طرد لاعبه ساديو ماني، على فريقه، لكنه استدرك: المباراة كانت مرهقة لياقيًا بسبب الرطوبة والنقص، وعلى الرغم من ذلك لعبنا بتنظيم عالٍ، ودفاعي، والاتحاد لم تسنح له فرص كبيرة، وبالنسبة لي فزنا 3ـ1 حتى بعد إلغاء الهدف.

وعن طرد السنغالي ساديو ماني، أجاب جيسوس: عدم وجود ماني في النهائي شيء صعب، ما حدث تهور من لاعب بخبرته، وكان يفترض تفادي هذا الخطأ، ولكن نحتاج التأقلم مع الموجود.

وأثنى جورجي جيسوس على مواطنه كريستيانو رونالدو، واصفًا إياه بأنه لاعب أسطورة بعمر 40 عامًا، ومثال كبير لكرة القدم، مؤكدًا أن النصر محظوظ بهذا اللاعب، والكثير من الجماهير بنسبة 80 في المئة حضرت من أجل مشاهدته.

وواصل جيسوس حديثه عن رونالدو، قائلًا: برتغاليًا افتخر بتدريب رونالدو، وهو من أفضل اللاعبين في العالم، ولا يساورني شك في أنه سيساعد النصر على تحقيق البطولات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.