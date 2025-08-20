طلعوا طيبين قوي يا خال، قارئ شفاه يحسم جدل قول رونالدو "بسم الله" قبل التسديد (فيديو)

حسم قارئ شفاه الجدل الذي أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بعد لقطة متداولة في مباراة فريقه أمام الاتحاد بدور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر المحلي لكرة القدم.

وقاد رونالدو فريقه النصر للفوز على منافسه الاتحاد بنتيجة 2-1 ليحجز مقعدًا في المباراة النهائية ضد الفائز من الأهلي والقادسية.



وشوهد رونالدو وهو يسدد ركلة حرة في مباراة الاتحاد بينما يتمتم ببعض الكلمات وكأنه يقول "بسم الله" قبل تنفيذ التسديدة.

رونالدو قبل أن يسدد:



بسم الله ؟ pic.twitter.com/XecFNd7vLj — يعقوب (@X99i3) August 19, 2025



ونالت هذه اللقطة تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من التعليقات حول حرص رونالدو على النطق بكلمة "بسم الله" قبل التسديد.



قارئ شفاه يحسم الجدل

الواقع أن هذه العادة من جانب رونالدو بنطق اسم الله قبل تنفيذ الركلات الحرة مؤخرًا أثار ضجة واسعة منذ عدة أشهر.



🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



ماذا كان يقول كريستيانو رونالدو لتحفيز نفسه ؟



"نعم انت الافضل وتعلم انها ستكون هدف"



- محلل قراءة الشفاه البرازيلي غوستافو ماتشادو يقوم بعمل دوبلاج لكلام كريستيانو @gustavomachadog

pic.twitter.com/UKctPDbX55 — سهم (@1SMi_) April 19, 2024

وحسم قارئ شفاه برازيلي يدعى جوستافو ماتشادو الجدل حول ما يردده رونالدو قبل التسديد مؤكدًا أن رونالدو لا يقول "بسم الله" كما يتصور البعض ولسان حاله يقول كما قال الزعيم عادل إمام في مسرحية "الواد سيد الشغال “ ناس طيبين قوي يا خال”.



وأضاف قارئ الشفاه عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي:" رونالدو يقول لنفسه نعم أنت الأفضل وتعلم أنها ستكون هدفًا".

