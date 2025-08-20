الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

طلعوا طيبين قوي يا خال، قارئ شفاه يحسم جدل قول رونالدو "بسم الله" قبل التسديد (فيديو)

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

حسم قارئ شفاه الجدل الذي أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بعد لقطة متداولة في مباراة فريقه أمام الاتحاد بدور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر المحلي لكرة القدم.

وقاد رونالدو فريقه النصر للفوز على منافسه الاتحاد بنتيجة 2-1 ليحجز مقعدًا في المباراة النهائية ضد الفائز من الأهلي والقادسية.
 

وشوهد رونالدو وهو يسدد ركلة حرة في مباراة الاتحاد بينما يتمتم ببعض الكلمات وكأنه يقول "بسم الله" قبل تنفيذ التسديدة.


ونالت هذه اللقطة تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من التعليقات حول حرص رونالدو على النطق بكلمة "بسم الله" قبل التسديد.
 

قارئ شفاه يحسم الجدل

الواقع أن هذه العادة من جانب رونالدو بنطق اسم الله قبل تنفيذ الركلات الحرة مؤخرًا أثار ضجة واسعة منذ عدة أشهر.
 

وحسم قارئ شفاه برازيلي يدعى جوستافو ماتشادو الجدل حول ما يردده رونالدو قبل التسديد مؤكدًا أن رونالدو لا يقول "بسم الله" كما يتصور البعض ولسان حاله يقول كما قال الزعيم عادل إمام في مسرحية "الواد سيد الشغال “ ناس طيبين قوي يا خال”.
 

وأضاف قارئ الشفاه عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي:" رونالدو يقول لنفسه نعم أنت الأفضل وتعلم أنها ستكون هدفًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكثر قراءة

ملايين طارت في الهوا وكابلات تهدد بكارثة، فيتو تكشف واقعة فساد جديدة بالتعاون للبترول

صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)

حر "رايح جاي"، الطقس يحير المصريين، انخفاض مؤقت بدرجات الحرارة، اضطراب بحركة الملاحة، أمطار وزعابيب بهذه المناطق

سعر السمك اليوم، قفزة في 7 أصناف والبلطي الأسواني يرتفع 30 جنيها

بـ 3 رصاصات غادرة، نهاية مأساوية لـ "ملكة نيويورك" عن عمر يناهز 33 عاما (صور)

سعر الفاكهة اليوم الأربعاء، انخفاض التفاح لأول مرة وقفزة في الرمان

والدة شيماء جمال بعد إعدام القاضي أيمن حجاج وشريكه: كدا أقدر آخد عزاها وهدبح عجل

الرهائن الـ20 والإعمار، ويتكوف يكشف وصفة إنهاء حرب غزة

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

المزيد

انفوجراف

ظروف غامضة وخلافات أسرية وصدمة في الأوساط الرياضية.. وفاة مهاجم الزمالك السابق هداف بنين رزاق أوموتويوس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads