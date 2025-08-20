إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 350 مليون جنيه في مطروح

الأربعاء 20 أغسطس 2025
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في إحباط محاولة 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لجلب وتهريب كميات ضخمة من المواد والأقراص المخدرة بنطاق محافظة مطروح، بقيمة مالية تقدر بحوالي 350 مليون جنيه.  

وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يخططون لتهريب تلك الكميات إلى الداخل المصري تمهيدًا لترويجها، حيث تم تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لضبطهم. 

والمضبوطات شملت 160 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، 300 ألف قرص مخدر لعقاري الكبتاجون والترامادول، 5 بنادق آلية و6 بنادق خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة المختصة التحقيقات مع المتهمين.

