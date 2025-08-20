حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة، كثافات متحركة بهذه المناطق

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم الأربعاء حالة من السيولة المرورية النسبية على أغلب المحاور الرئيسية، مع وجود بعض الكثافات المرورية المتقطعة في أوقات الذروة الصباحية.

وفي محافظة القاهرة، ظهرت بعض الكثافات بمحيط كورنيش النيل خاصة أمام ماسبيرو ودار القضاء العالي وصولًا إلى منطقة وسط البلد، بينما شهدت حركة السير أعلى كوبري أكتوبر انتظامًا نسبيًا مع تباطؤ بسيط أمام مداخل ومخارج الكوبري، كما سجل محور صلاح سالم اتجاه المطار سيولة مرورية تامة.

أما في محافظة الجيزة، فقد شهد محور 26 يوليو كثافات مرورية متحركة خاصة للقادم من ميدان لبنان باتجاه أكتوبر، في حين ظهر انسياب مروري أعلى الدائري وخصوصًا عند مناطق الوراق والبساتين.

كما سجلت شوارع الجامعة والهرم وفيصل زحامًا متقطعًا نتيجة زيادة الأحمال المرورية.

وتكثف الإدارة العامة للمرور تواجدها الأمني والمروري من خلال الحملات والدوريات على الطرق والمحاور الرئيسية لتيسير حركة السير، فضلًا عن التنسيق مع غرف العمليات لمتابعة أي طوارئ على مدار الساعة.

وتناشد الإدارة قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة، واستخدام الطرق البديلة لتفادي الزحام في أوقات الذروة.

