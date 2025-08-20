الأربعاء 20 أغسطس 2025
الأمن يفحص فيديو ربط سائق لودر والتعدي عليه بالقاهرة الجديدة

تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لفحص مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام عدد من الأشخاص بربط سائق لودر والتعدي عليه داخل إحدى المناطق بالقاهرة الجديدة.

بالفحص الأولي، تبين أن الفيديو يوثق واقعة مشاجرة نشبت بين السائق وبعض الأشخاص إثر خلافات بينهم، حيث قاموا بشل حركته باستخدام الحبال والاعتداء عليه، ما أثار حالة من الجدل على السوشيال ميديا.

 

وأكدت مصادر أمنية أن الأجهزة المعنية تعمل على تحديد هوية المتورطين في الواقعة وضبطهم، كما يتم الاستماع لأقوال السائق للوقوف على الملابسات الكاملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أخبار الحوادث اليوم: القبض على الراقصة بديعة.. كشف ملابسات فيديو ابتزاز قائدى السيارات.. وانهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مطاردة النجدة لـ سيارة ربع نقل بالإسكندرية بعد حادث تصادم

