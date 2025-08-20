الأمن يفحص فيديو ربط سائق لودر والتعدي عليه بالقاهرة الجديدة

تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لفحص مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام عدد من الأشخاص بربط سائق لودر والتعدي عليه داخل إحدى المناطق بالقاهرة الجديدة.

الأمن يفحص فيديو ربط سائق لودر بالقاهرة الجديدة

بالفحص الأولي، تبين أن الفيديو يوثق واقعة مشاجرة نشبت بين السائق وبعض الأشخاص إثر خلافات بينهم، حيث قاموا بشل حركته باستخدام الحبال والاعتداء عليه، ما أثار حالة من الجدل على السوشيال ميديا.

وأكدت مصادر أمنية أن الأجهزة المعنية تعمل على تحديد هوية المتورطين في الواقعة وضبطهم، كما يتم الاستماع لأقوال السائق للوقوف على الملابسات الكاملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

