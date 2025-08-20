الأربعاء 20 أغسطس 2025
حوادث

مصدر أمني ينفي صحة فيديو مفبرك منسوب لأحد مساعدي وزير الداخلية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، زُعم خلاله قيام شخص بمكالمة هاتفية إباحية والادعاء بأنه أحد مساعدى وزير الداخلية.

ضبط 28 بلطجيا وهاربا من المراقبة و164 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع خادشة للحياء بالقاهرة

وأكد المصدر أن الفيديو مفبرك تمامًا ويعتمد على صور وبيانات مسحوبة من مواقع التواصل الاجتماعى، موضحًا أنه لا يوجد أى مساعد وزير بهذا الاسم.

وأشار إلى أن ما نشر يأتى فى إطار محاولات الجماعة الإرهابية البائسة للنيل من حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد بعد أن فقدت مصداقيتها، وهو ما يدركه الشعب المصرى جيدًا.

وشدد المصدر على أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الأكاذيب.

