نتائج مواجهات المصري وبيراميدز، في أول وآخر مواجهاتهما

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يلتقي فريقا المصري وبيراميدز في مواجهة قوية ومثيرة الليلة ببطولة الدوري المصري الممتاز في صراع المقدمة الذي بدأ مبكرا بالبطولة المحلية الأعرق.

موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريقا بيراميدز والمصري في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد السويس الجديد بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

أولى مواجهات المصري وبيراميدز 

كانت المواجهة الأولى بين المصري ونظيره بيراميدز في موسم 2014/2015 عندما كان اسم النادي وقتها "الأسيوطي"، وفاز الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف لهدف بالجولة الثانية من الدوري على استاد الإسماعيلية.

وحقق النادي المصري فوزا في الدور الثاني بهدفين مقابل لا شيء بالجولة رقم 21 من الدوري أحرزهما أحمد رؤوف وعاشور الأدهم.

وآخر مواجهات الفريقين كانت في الدوري المصري انتهي بالتعادل السلبي في مارس 2025.

 

تاريخ مواجهات بيراميدز والمصري

مواجهة اليوم بين النادي المصري وبيراميدز هي المواجهة رقم 24 بتاريخ لقاءات الفريقين حيث التقيا من قبل في 23 مباراة فاز المصري في 9 مواجهات وتعادل في 7 مواجهات وفاز بيراميدز في 7 مباريات 

وسجل أبناء بورسعيد 33 هدفا بينما سجل بيراميدز 29 هدفا.

 

بيراميدز ضد المصري

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في ثاني جولات الدوري كما نجح المصري في الفوز على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، بنفس الجولة.

وارتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى النقطة السادسة من مباراتين ليحتل صدارة جدول الترتيب.

المصري ضد بيراميدز 

ترتيب الدوري المصري، يتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط قبل افتتاح مباريات الجولة الثالثة المقرر لها اليوم الثلاثاء.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- المصري 6 نقاط
2- الأهلي 4 نقاط
3- الزمالك 4 نقاط
4- زد 4 نقاط
5- مودرن سبورت 4 نقاط
6- إنبي 4 نقاط
7- بيراميدز 4 نقاط
8- الجونة 3 نقاط
9- حرس الحدود 3 نقاط
10- بتروجيت نقطتان
11- سموحة نقطتان
12- غزل المحلة نقطتان
13- كهرباء الإسماعيلية نقطة واحدة
14- الاسماعيلي نقطة واحدة
15- البنك الأهلي نقطة واحدة
16- وادي دجلة نقطة واحدة
17- المقاولون العرب نقطة واحدة
18- سيراميكا كليوباترا نقطة واحدة
19- فاركو نقطة واحدة
20- الجيش نقطة واحدة
21- الاتحاد بدون نقاط
 

مباراة بيراميدز والمصري الدورى المصرى الممتاز بيراميدز المصري

