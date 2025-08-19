طلائع الجيش يفوز على فاركو بهدف في الدوري المصري

الدوري الممتاز، فاز طلائع الجيش على فاركو بهدف دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي. 2025/2026.



وحاول كلا الفريقين تسجيل هدف التقدم خلال الـ45 دقيقة الأولى ولكنهما لم ينجحا في الوصول للشباك.

وشهد الشوط الأول لقطة مثيرة للجدل حيث قرر محمد سعيد "شيكا" حارس فاركو مراوغة مهاجم الطلائع قبل أن يخطفها لاعب الجيش ويسدد لكن عاد شيكا من بعيد وتصدى للكرة من خارج منطقة الجزاء بمسافة كبيرة بلمسة يد لم يحتسبها حكم المباراة.

وفي الشوط الثاني سجل إسماعيل أورو أوجورو الهدف الأول والوحيد للطلائع بالدقيقة 61.

وانطلقت مباراة فاركو وطلائع الجيش في السادسة مساء، على أستاد حرس الحدود بالإسكندرية، وتنقل مباشرة على قناة أون سبورت 1.

طلائع الجيش رفع رصيده إلى 4 نقاط المركز الثامن بينما يحتل فاركو المركز الـ20 في جدول الدوري الممتاز بنقطة واحدة

