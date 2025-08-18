الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قائمة غزل المحلة لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن علاء عبد العال مدرب فريق غزل المحلة قائمة زعيم الفلاحين، لمواجهة نظيره الجونة في المباراة المقرر أن تجمع بينهما الأربعاء المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة غزل المحلة لمواجهة الجونة 

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مرانه في الثامنة مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، وذلك في إطار التحضيرات النهائية لمواجهة نادي الجونة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق صباح غدٍ جوًا متوجهة إلى مدينة الغردقة عبر مطار القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض اللقاء المرتقب أمام الجونة، حيث يطمح الجهاز الفني واللاعبون لتحقيق نتيجة إيجابية.

موعد مباراة غزل المحلة والجونة

ومن المقرر أن يلتقي غزل المحلة  نظيره الجونة يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

مباراة غزل المحلة وسموحة

وكانت مباراة غزل المحلة وسموحة انتهت بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أول أمس السبت، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز على استاد المحلة.

وشهدت المباراة إهدار جريندو لاعب ركلة جزاء لصالح غزل المحلة في الدقيقة 83.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علاء عبد العال الجونة غزل المحلة الدورى المصرى الممتاز سموحة

مواد متعلقة

الإصابة تبعد ياسين مرعي عن تدريبات الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة

استعدادا لمواجهة الجونة، غزل المحلة يخوض مرانه بالقاهرة اليوم في الثامنة مساء

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

انخفاض الضاني والبتلو، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

تعليق غريب من نتنياهو بعد موافقة حماس على مقترح وقف الحرب في غزة

حي الجمرك يكشف تفاصيل جديدة حول العقار المنهار في الإسكندرية

بعد الهجوم عليه، عبد الناصر محمد يرد على نجوم الزمالك القدامى

ترامب لـ زيلينسكي: ملابسك رائعة لكن أطفال أوكرانيا يعانون ومستقبلهم مهدد (فيديو)

ارتفاع سعر الدولار عالميا قبل اجتماع ترامب وزيلينسكي بشأن أوكرانيا

رسائل السيسي لـ رئيسي وزراء وجهاز أمن الدولة القطري (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هم أقرب الناس إلى الله وأبعدهم عنه ؟، أزهري يجيب (فيديو)

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار النفسي

واعظة بالأزهر: الحسد يأكل الحسنات مثل النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads