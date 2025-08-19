مدرب الاتحاد يكشف سبب السقوط أمام النصر بالسوبر السعودي

تحدث لوران بلان المدير الفني لنادي الاتحاد، عن الهزيمة من النصر، في الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي، والتي أقيمت في هونج كونج.

مدرب الاتحاد يتحدث عن الهزيمة أمام النصر

وقال لوران بلان في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" لا توجد أشياء تذكر عقب حالة الطرد التي تحصل عليها ساديو ماني خلال الشوط الأول من المباراة، لم نكن جيدة في المباراة، وقبلنا هدف وهذا أمر طبيعي، نحن في بداية الموسم حاليا".

وتابع:" الجميع يتحدث عن الدفاع دائما، نحن نفتقد حسن كادش، بالإضافة إلى حارس مرمى الفريق الأساسي، والنزعة الهجومية، هي ما افتقدناه اليوم".

واختتم: "لم أتأخر في التبديلات نهائيا، دائما بيرجوين وموسي ديابي يصنعان الفارق في أي لحظة من المباراة، ويجب أن تتذكروا كم سجل هؤلاء اللاعبين في الموسم الماضي، يجب أن تهدأو الثنائي سجل 47 هدف".

