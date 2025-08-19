الثلاثاء 19 أغسطس 2025
وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

توفى لاعب الزمالك السابق ومنتخب بنين رزاق أوموتويوسي عن عمر يناهز 38 عامًا بحسب ما كشف موقع  "ghanasoccernet" الغاني.

وفاة لاعب الزمالك السابق

وأوضح الموقع الغاني أن وفاة رزاق أوتويوسي جاءت في ظروف غامضة خاصة أنه يعاني من توترات في حياته الزوجية ودخل في حالة عزلة قبل أيام من وفاته.

ولعب رزاق في صفوف الزمالك خلال الفترة بين 2011 و2013 تحت قيادة حسن شحاته، ورحل بعد ذلك بسبب عدم تقاضيه راتبه لمدة 6 أشهر.

 وولد رزاق في نيجيريا، لكنه اختار تمثيل منتخب بنين، ليصبح أحد أعظم لاعبيها على الإطلاق، حيث سجل 21 هدفًا في 55 مباراة دولية.

