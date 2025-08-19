وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

توفى لاعب الزمالك السابق ومنتخب بنين رزاق أوموتويوسي عن عمر يناهز 38 عامًا بحسب ما كشف موقع "ghanasoccernet" الغاني.

وفاة لاعب الزمالك السابق

وأوضح الموقع الغاني أن وفاة رزاق أوتويوسي جاءت في ظروف غامضة خاصة أنه يعاني من توترات في حياته الزوجية ودخل في حالة عزلة قبل أيام من وفاته.

ولعب رزاق في صفوف الزمالك خلال الفترة بين 2011 و2013 تحت قيادة حسن شحاته، ورحل بعد ذلك بسبب عدم تقاضيه راتبه لمدة 6 أشهر.

وولد رزاق في نيجيريا، لكنه اختار تمثيل منتخب بنين، ليصبح أحد أعظم لاعبيها على الإطلاق، حيث سجل 21 هدفًا في 55 مباراة دولية.

