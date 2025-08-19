الدوري المصري، تعادل سلبي بين فاركو وطلائع الجيش بالشوط الأول

الدوري الممتاز، انتهى الشوط الأول من مباراة فريق فاركو مع نظيره طلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون أهداف في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي. 2025/2026.



وحاول كلا الفريقين تسجيل هدف التقدم خلال الـ45 دقيقة الأولى ولكنهما لم ينجحا في الوصول للشباك.

وشهد الشوط الأول لقطة مثيرة للجدل حيث قرر محمد سعيد "شيكا" حارس فاركو مراوغة مهاجم الطلائع قبل أن يخطفها لاعب الجيش ويسدد لكن عاد شيكا من بعيد وتصدى للكرة من خارج منطقة الجزاء بمسافة كبيرة بلمسة يد لم يحتسبها حكم المباراة.

وانطلقت مباراة فاركو وطلائع الجيش في السادسة مساء، على استاد حرس الحدود بالإسكندرية، وتنقل مباشرة على قناة أون سبورت 1.

يدخل فاركو بقيادة أحمد خطاب المدير الفني، مواجهة اليوم بحثا عن فوز يرد الاعتبار، بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها في الجولة الأخيرة أمام الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وعلى الجانب الآخر، يبحث طلائع الجيش هو الآخر عن فوز ينعش المعنويات بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة.

ويحتل فاركو المركز الـ19 في جدول الدوري الممتاز بنقطة واحدة، حصل عليها من تعادل وهزيمة، وسجل لاعبوه هدفا واحدا وتلقت شباكه 4 أهداف.

أما طلائع الجيش فيحتل المركز الـ20 وقبل الأخير بنقطة واحدة أيضا، جمعها من تعادل وهزيمة، حيث سجل لاعبوه هدفا واحدا واستقبلت شباكه 4 أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.