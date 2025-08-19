الثلاثاء 19 أغسطس 2025
محافظ الشرقية يتفقد أعمال القافلة الطبية بإحدى قرى ديرب نجم

محافظ الشرقيةيتفقدأعمال القافلةالطبيةبقريةبهنيامركز ديرب نجم

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعمال القافلة الطبية المقامة بوحدة طب الأسرة بقرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم، والتي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، على مدار يومي ١٨ و١٩ أغسطس الجاري.

وكيل صحة الشرقية يتابع انتظام سير العمل بمستشفى أبو حماد المركزي

الدعم الكامل للقوافل الطبية 

أكد المحافظ على دعمه الكامل لجهود القوافل الطبية والعلاجية المجانية التي تُقدَّم للمواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيدًا بجهود القائمين على اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في تنظيم تلك القوافل، بالتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري.

ووجه الشكر والتقدير للأطقم الطبية وفرق التمريض والعاملين المشاركين في القافلة، معربًا عن سعادته بالإقبال الكبير من المواطنين للإستفادة من الخدمات الطبية المجانية.

المحافظ تفقد عيادات القافلة 

وخلال جولته تفقد المحافظ عيادات القافلة الطبية والتي شملت تخصصات متنوعة (الرمد، العظام، الباطنة، الجلدية، الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة)، واطمأن على سير العمل بها، كما تابع الصيدلية للتأكد من صرف الأدوية والعلاج مجانًا، فضلًا عن متابعة تحويل بعض الحالات لمستشفيات جامعة الزقازيق لإجراء العمليات الجراحية.

والتقى محافظ  الشرقية بعدد من المواطنين المترددين على القافلة، واستمع لمطالبهم، موجهًا رئيس مركز ديرب نجم بتلبية احتياجاتهم في حدود الإمكانات المتاحة، وحرص على إلتقاط الصور التذكارية مع كبار السن والأطفال، وسط إشادة من الأهالي بجهود الدولة في توفير الخدمات الطبية المجانية وتيسير الحصول عليها بالمدن والقرى.

تقديم خدمات طبية متميزة 

وأشار المحافظ إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من خلال الدور الفعّال للجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا.

من جانبه أوضح  محمد مصطفى، عضو اللجنة الطبية العليا والإستغاثات برئاسة مجلس الوزراء والمشرف على القوافل الطبية بالمحافظة، أن القوافل تم تنظيمها بتوجيهات من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الطبية العليا والإستغاثات، وبالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، تستهدف نحو 5000 حالة من أهالي المحافظة في مختلف التخصصات الطبية خلال الفترة من ١٨ حتى ٢١ أغسطس الجاري.

توقيع الكشف الطبيى على 558 وتحويل 81 للجراحات 

وأضاف أن القافلة الطبية بقرية بهنيا نُظمت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء (١٨ و١٩ أغسطس)، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على ٥٥٨ حالة رمد، وتحويل ٨١ حالة لإجراء عمليات جراحية بمستشفيات الجامعة بالمجان، فضلًا عن تسليم ٢٦٧ نظارة طبية وصرف الأدوية لـ ٢٤٥ حالة، مؤكدًا إستمرار أعمال القافلة على مدار اليوم لتغطية جميع التخصصات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمستفيدين.

قافلة طبية اخرى بقرية هرية رزنة

وأوضح عضو اللجنة الطبية العليا والأستغاثات برئاسة مجلس الوزراء والمشرف على القوافل الطبية بالمحافظة، أنه سيتم تنظيم قافلة طبية مجانية أخرى بقرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق، يومي ٢٠ و٢١ أغسطس، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجانًا للمواطنين بمختلف التخصصات.

صحة الشرقية تواصل تقديم خدماتها لـ 2 مليون و400 ألف مواطن

مرافقوا المحافظ فى جولته 

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والأستاذ صلاح سالم، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم.

