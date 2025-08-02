فحص 1831 حالة، حصاد قافلة صحة الشرقية في العاشر

أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن القافلة الطبية المجانية بمركز طب الأسرة بالحي الـ١٢ بمدينة العاشر من رمضان استمرت يومي الخميس والجمعة الماضيين الموافقين 31 يوليو، 1 أغسطس واشتملت على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية.

التخصصات التى وجدت بالقافلة

وضمت تخصصات الباطنة والجراحة العامة والعظام والأطفال، النساء والتوليد والجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة والأنف والأذن والحنجرة والرمد والأسنان"، وتخصيص عيادتين لتخصص الأطفال، وذلك تحت مظلة تامة من الإجراءات الوقائية واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية.

توقيع الكشف الطبى على 1831 مريضا

وخلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1831 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 5 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، فضلًا عن تنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية وتم تحويل كل من يحتاج خدمة طبية لاستخراج قرارا على نفقة الدولة.

محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أهمية تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة " مشيدًا بدور مديرية الصحة بالشرقية لتنظيم القافلة الطبية العلاجية الشاملة بمركز طب الأسرة بالحي الـ١٢ بمدينة العاشر من رمضان، لتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1831 مريض من أهالي الحى والأحياء المجاورة، وصرف العلاج اللازم لهم.

الدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية.

وكشف الدكتور محمد العقاد المدير العام للمجالس الطبية المتخصصة عن إصدار 19 مليونا قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة تجاوزت 90 مليار جنيه خلال 5 سنوات وذلك في إطار رفع العبء عن المواطنين وتيسير إجراءات حصولهم على خدمات طبية متميزة على نفقة الدولة.

تقرير اللجنة الثلاثية وصورة بطاقة الرقم القومى

وقال مدير عام المجالس الطبية المتخصصة أن القرارات الصادرة شملت تخصصات (الأورام، وأمراض الكبد، وأمراض الكلى، وزراعة الكلى، والمسالك، والعيون، والمناعة، وأمراض القلب، والعناية المركزة، والباطنة، والحروق والجراحة العامة، والعلاج الدوائي، والعظام والمفاصل، المخ والأعصاب، وزراعة النخاع العظمي، وجراحة الأورام، والفشل الكلوي، والتصلب المناعي، وقساطر ودعامات طرفية، والأشعة التداخلية، والأطراف الصناعية، وأمراض الدم).وان المطلوب لاستخراج القرار فقد تقرير اللجنة الثلاثية وبطافة الرقم القومى عن طريق صورة منها

المستفيدون من القرار الوزارى

وأوضح العقاد أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة، بلغ 11 مليونل و189 ألفا و596 مواطنا، وتم تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة من خلال المستشفيات التابعة للوزارة علي مستوى محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة، ومن خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلى، والتي تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.