ضبط 3 متهمين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة النصب بزعم استيراد السيارات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 100 مليون جنيه.

وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قد رصد نشاط 3 متهمين مقيمين بمحافظات القاهرة – الجيزة – بورسعيد، لقيامهم بممارسة جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهم على استيراد سيارات من الخارج، محققين أرباحًا غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات ووحدات سكنية لإظهارها وكأنها متحصلة من أنشطة مشروعة.

وقدرت عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بحوالي 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

