الثلاثاء 19 أغسطس 2025
حوادث

الحالة المرورية اليوم، سيولة في هذه الطرق والميادين

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، حالة من  السيولة المرورية مع وجود بعض الكثافات في مناطق محددة. 


أكدت المتابعات على وجود حالة من السيولة المرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت سيولة نسبية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولا إلى الطريق الدائري.


كما ظهرت سيولة مرورية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، وانتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وكذلك في ميدان مصطفى محمود حتى مطلع كوبري 15 مايو.

وانتظمت حركة المرور أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة، وكذلك كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد.

