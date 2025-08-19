الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تضبط 108 آلاف مخالفة مرورية و150 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

الداخلية تضبط 108
الداخلية تضبط 108 ألف مخالفة مرورية و150 حالة تعاطى

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،  حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط (108780) مخالفة مرورية متنوعة.

150 حالة تعاطى بين السائقين 

 

ومن أبرز تلك المخالفات: (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص 2383 سائق تبين إيجابية 150 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

بعد تبادل إطلاق النار، الداخلية تقضي على أخطر بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بالمنوفية

المرور: تحرير 963 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 33 سيارة ودراجة نارية


وواصلت حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (1039) مخالفة مرورية متنوعة (مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة).

 

كما تم فحص 181 سائق تبين إيجابية 18 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 18 محكوم عليهم بإجمالى (28) حكم، كما تم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتهما قوانين المرور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التحدث في الهاتف المحمول الطريق الدائري الإقليمي الطرق والمحاور السير بدون تراخيص تجاوز السرعة المقررة حملاتها المرورية لتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

مواد متعلقة

بعد تبادل إطلاق النار، الداخلية تقضي على أخطر بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بالمنوفية

المرور: تحرير 963 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 33 سيارة ودراجة نارية

الحالة المرورية اليوم، سيولة في هذه الطرق والميادين

مداهمة أوكار الجريمة، ضبط 142 فرد خرطوش و460 تاجر مخدرات بالمحافظات

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالمنيب دون إصابات

تحرير 9 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية خلال 24 ساعة

أخبار الحوادث اليوم: ضبط لص أحذية المصلين من مساجد الجيزة.. كواليس سقوط الراقصة دوسة في قبضة الأمن.. تطور قضائي بشأن المتهمين في قضية مطاردة فتيات الواحات

مقتل عنصر إجرامي وضبط آخرين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالأقصر

الأكثر قراءة

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

نادي الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أرض أكتوبر

برواتب تصل إلى 6 آلاف ريال، فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية

قرار جمهورى بتعيين ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads