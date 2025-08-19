الداخلية تضبط 108 آلاف مخالفة مرورية و150 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط (108780) مخالفة مرورية متنوعة.

150 حالة تعاطى بين السائقين

ومن أبرز تلك المخالفات: (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص 2383 سائق تبين إيجابية 150 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.



وواصلت حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (1039) مخالفة مرورية متنوعة (مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة).

كما تم فحص 181 سائق تبين إيجابية 18 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 18 محكوم عليهم بإجمالى (28) حكم، كما تم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتهما قوانين المرور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



