أخبار مصر

تفاصيل الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للمسارات المختلفة في نظامي البكالوريا الجديد والثانوية العامة

الثانوية العامة 2025،
الثانوية العامة 2025، فيتو

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الخاصة بالكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للمسارات المختلفة في نظامي البكالوريا الجديد والثانوية العامة، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور صورة واضحة عن الخيارات التعليمية المستقبلية.

 يبدأ تطبيق النظام الجديد على طلاب الصف الأول الثانوي اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٥–٢٠٢٦، سواء ضمن نظام البكالوريا الجديد أو نظام الثانوية العامة، بما يمنح الطلاب وأولياء الأمور الوقت الكافي للتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة لمساراتهم التعليمية.

وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من القواعد العامة حول نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة، وهي كالتالي:

1- لا يجوز قانونا التحويل من نظام الثانوية العامة لنظام شهادة البكالوريا المصرية أو العكس في حال اختيار نظام بعينه.

2- لا يوجد أي إجبار للطلاب على اختيار نظام بعينه ومن حقه قانونا اختيار النظام المناسب له.

3- عدد المواد الدراسية في الصفين الثاني والثالث بنظام البكالوريا 1 مواد دراسية فقط، بالإضافة لمادة الدين خارج المجموع.

4- عدد المواد الدراسية في الصفين الثاني والثالث بنظام الثانوية العامة ١١ مادة دراسية (بالإضافة للمواد خارج المجموع).

5- نظام شهادة البكالوريا المصرية يوفر فرصًا امتحانية متعددة في كل مادة بكامل الدرجة في الصفين الثاني والثالث.

6- نظام الثانوية العامة يوفر فرصة امتحان واحدة فقط للطالب في كل مادة دراسية، بالإضافة لامتحان الدور الثاني بنصف الدرجة.

7- قواعد القبول في الجامعات ثابتة لكلا النظامين البكالوريا المصرية والثانوية العامة.

 

