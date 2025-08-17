الأحد 17 أغسطس 2025
أخبار مصر

التعليم العالي: انطلاق أولى فعاليات التدريب لطلاب مبادرة "كُن مستعدًا" بجامعات مصر

مبادرة كن مستعدًا
مبادرة كن مستعدًا
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مبادرة "كُن مستعدًا" تعكس حرص الدولة على الاستثمار في طاقات الشباب وتأهيلهم بالمهارات التي تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، موضحًا أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تمكين الشباب من المنافسة إقليميًا ودوليًا، بما ينسجم مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وأعلنت الوزارة عن انطلاق أول يوم من فعاليات التدريب للجزء الأول من المجموعة الأولى من الطلاب المتقدمين لمبادرة "كُن مستعدًا – BeReady"، حيث شهدت مراكز التوظيف بالجامعات في مختلف المحافظات إقبالًا كبيرًا من الطلاب وحديثي التخرج، بما يعكس قوة انطلاقة المرحلة الثانية من المبادرة التي تم إطلاقها رسميًا في 28 أبريل الماضي. 

وتُعقد فعاليات التدريب في جميع مراكز التوظيف الجامعية، والتي بدأت منذ صباح اليوم في استقبال الطلاب وتنفيذ أولى أنشطة التدريب التي تهدف إلى إعداد وتأهيل الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

وأشار الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، إلى أن المبادرة تستهدف تدريب وتأهيل مليون طالب وخريج ليصبحوا "مؤهلين مبتكرين"، قادرين على التميز والمنافسة في وظائف الحاضر والمستقبل، من خلال اكتساب مهارات ذاتية وحياتية ورقمية وتخصصية، إضافة إلى مهارات الاستعداد المهني وسوق العمل، فضلًا عن التدريب على الابتكار المؤسسي.

جدير بالذكر أن مبادرة "كُن مستعدًا" تأتي كإحدى الآليات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين والدوليين من بينهم: صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، المعهد العالمي للابتكار (GInI)، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ALX Africa، منظمة العمل الدولية (ILO)، IPDE، Amideast، Cisco، وCoursera.

 

