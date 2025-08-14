أمانة الأعلى للجامعات تحصل على شهادات المطابقة الدولية "الأيزو"

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن حصولها على مجموعة من شهادات المطابقة الدولية (الأيزو)، في إطار إلتزام أمانة المجلس الأعلى للجامعات المستمر بتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معايير الجودة.

ISO 9001:2015 — إدارة الجودة.

ISO 45001:2018 — إدارة السلامة والصحة المهنية.

ISO 30401:2018— إدارة المعرفة.

ISO 37000:2021 — إدارة الحوكمة.

ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لجهود أمانة المجلس الأعلى للجامعات، بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، في إعداد وتنفيذ خطة استراتيجية شاملة، وتطوير أنظمة الجودة والمتابعة وتقييم الأداء، وفق برنامج زمني محدد، وبالاستناد إلى الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وتقدم وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الاعلى للجامعات بأسمى آيات التهنئة والفخر لكل أعضاء الأسرة الأكاديمية، والعاملين في أمانة المجلس الأعلى للجامعات. مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعد تتويجًا لجهود متواصلة وعمل دؤوب لدعم تطوير منظومة التعليم العالي، بما يتماشى مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمى 2030، ويأتى هذا تزامنًا مع الاحتفال باليوبيل الماسي للمجلس الأعلى للجامعات.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات ليست إلا بداية لمسيرة طويلة من الإبداع والتميز، حيث سيواصل المجلس جهوده للتطوير المؤسسى، وتحسين الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، مع الإصرار على الابتكار واستدامة النهوض بالتعليم العالي مما يعكس الالتزام بتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات أن هذا الاعتماد الدولي يعكس التزام المجلس بتبني أفضل الممارسات في التخطيط الاستراتيجي، والحوكمة، والجودة، والتحول الرقمي، والاستدامة، بما يعزز الدور التنموي والمجتمعي لأمانة المجلس الاعلى للجامعات، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع المتعاملين وأصحاب المصلحة، فهو دليل واضح على الإلتزام بأعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي، لنكون دومًا في مقدمة المؤسسات التي تلعب دورًا محوريًا في دفع منظومة التعليم العالي نحو مستقبل مزدهر.

ويأتي حصول أمانة المجلس الأعلى للجامعات على هذه الشهادات كخطوة مهمة نحو تعزيز مكانته كمؤسسة رائدة في دعم وتطوير التعليم العالي في مصر، ومواكبة المعايير العالمية في الأداء المؤسسي.

