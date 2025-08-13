بمشاركة أكثر من 75 جامعة ومعهدا، وزير التعليم العالي يفتتح معرض أخبار اليوم التعليمي

افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة التاسعة من معرض "أخبار اليوم" للتعليم العالي والذي يُقام تحت عنوان "يوني إيجيبت"، وتنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

جاء ذلك بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والمؤسسة والطلاب.

واستهل الوزير جولته بتفقد أجنحة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد المُشاركة في المعرض، والتي تعرض فيها برامجها وتخصصاتها المتميزة وأحدث التطورات التي شهدتها منظومة التعليم العالى، وما تحقق من إنجازات وإتاحة برامج وتخصصات حديثة تواكب احتياجات سوق العمل، والارتقاء بجودة العملية التعليمية والتقدم في التصنيفات العالمية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة.

ولفت إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالى المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم.

وأكد عاشور حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية، ودعم سبل التواصل، بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين وتُسهم في بناء القدرات البشرية.

كما أكد الوزير أن معرض أخبار اليوم للتعليم العالي يتيح الفرصة أمام الطلاب وأولياء الأمور في الداخل والخارج؛ للتعرف على أفضل البرامج والتخصصات في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا؛ بما يُسهم في مساعدة الطلاب على معرفة البرامج والتخصصات المتميزة بهذه المؤسسات التعليمية.

وثمن وزير التعليم العالي دور مؤسسة أخبار اليوم في إقامة هذا المعرض، والذي يأتي في إطار التطوير والتسويق لمؤسسات التعليم العالي المختلفة، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من ٧٥ جامعة ومعهدًا، طوال فترة إقامة المعرض الذي يُقام بمعرض القاهرة الدولي للمؤتمرات في صالة ٢، ويُقام على مدار يومي ١٣ و١٤ أغسطس الجاري.

وأوضح الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، أن تنظيم المعرض يأتي انطلاقًا من الدور الريادي المجتمعي الذي تلعبه مؤسسة "أخبار اليوم"، من أجل المساهمة في تسويق الطفرة الهائلة التي شهدتها منظومة التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة بدعم من القيادة السياسية، حيث زاد عدد الجامعات وتنوعت روافد منظومة التعليم الجامعي، ونجحت الجامعات في جذب الطلاب الوافدين، والتحول نحو تصدير المعرفة، وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للناتج القومي.

وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إلى أن معرض أخبار اليوم للتعليم العالي "يوني إيجيبت"، يعد من أبرز الفعاليات السنوية التي تستهدف خدمة طلاب الثانوية العامة والفنية والشهادات العربية والأجنبية والأزهرية والشهادات المعادلة وأولياء أمورهم، من خلال إتاحة الفرصة للتعرف على أحدث البرامج الجامعية والتخصصات الجديدة، والبرامج البينية المطروحة من قبل الجامعات والمعاهد.

وتابع بأنه يقدم المعرض ولأول مرة حزمة من المزايا لزوار المعرض من الطلاب الذين أنهوا المرحلة الثانوية وفي طريقهم للالتحاق بالجامعات أو المعاهد، وتتنوع المزايا ما بين المنح التي توفرها الجامعات والمعاهد للطلاب المتفوقين، وكذلك الخصومات على المصروفات الدراسية، فضلًا عن تقديم مزايا للطلاب المقبلين على الثانوية العامة، والتسجيل المبكر بالبرامج التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم.

ويتضمن المعرض تنظيم العديد من الندوات للتعريف بالبرامج الجديدة، والوصول إلى وظائف المستقبل، وتقديم دليلًا للطلاب بكيفية الاختيار بين البرامج الأكاديمية المتنوعة، ويشارك في الندوات نخبة من قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات والخبراء.

ويسلط الضوء على الطفرة التي تشهدها منظومة التعليم العالي، والمقومات التي أصبحت تمتلكها المنظومة التعليمية والتي تساهم في جذب الطلاب الوافدين، وتقليل إقبال الطلاب على الدراسة بالخارج خاصة مع تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تصدير المعرفة وتشجيع التعليم العابر للحدود.

