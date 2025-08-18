7 قواعد من التعليم حول نظامي البكالوريا والثانوية العامة

قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شرحا تفصيليا للمواد الدراسية في كل من نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة وأهم القواعد المنظمة، وذلك في إطار حرصها المتواصل على توعية أولياء الأمور والطلاب بتفاصيل كل نظام.

وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد من القواعد العامة حول نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة وهي كالتالي:

1-لا يجوز قانونا التحويل من نظام الثانوية العامة لنظام شهادة البكالوريا المصرية أو العكس في حال اختيار نظام بعينه.

2- لا يوجد أي إجبار للطلاب على اختيار نظام بعينه ومن حقه قانونا اختيار النظام المناسب له.

3- عدد المواد الدراسية في الصفين الثاني والثالث بنظام البكالوريا 1 مواد دراسية فقط بالإضافة لمادة الدين خارج المجموع.

4- عدد المواد الدراسية في الصفين الثاني والثالث بنظام الثانوية العامة ١١ مادة دراسية (بالإضافة للمواد خارج المجموع).

5-نظام شهادة البكالوريا المصرية يوفر فرصًا امتحانية متعددة في كل مادة بكامل الدرجة في الصفين الثاني والثالث.

6- نظام الثانوية العامة يوفر فرصة امتحان واحدة فقط للطالب في كل مادة دراسية بالإضافة لامتحان الدور الثاني بنصف الدرجة.

7- قواعد القبول في الجامعات ثابتة لكلا النظامين البكالوريا المصرية والثانوية العامة.

نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم فتح المجال أمام الطلاب وأولياء الأمور للاختيار بين نظام البكالوريا المصرية ونظام الثانوية العامة، مع منح الحرية الكاملة في تحديد المسار المناسب لكل طالب.

ووجه بضرورة توعية أولياء الأمور بالفروق بين النظامين ومميزات كل منهما، مشيرًا إلى أنه باعتماد نظام البكالوريا المصرية، أصبح هذا النظام معترفًا به أسوة بنظام الثانوية العامة، حيث يتيح لخريجيه استكمال تعليمهم الجامعي سواء داخل مصر أو خارجها.

