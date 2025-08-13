الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إرشادات هامة للطلاب بكيفية إجراء تقليل الاغتراب بـ تنسيق الجامعات 2025 (انفوجراف)

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوعية طلاب الثانوية العامة المصرية، بكيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيا بموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم في تجنب أي أخطاء قد تحدث معهم.

وأعدت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، انفوجرافات لطلاب الثانوية العامة، لتوضيح كيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيًا بموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد وذلك للتيسير على الطلاب. 

وسيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني: أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك بداية من غدًا الخميس الموافق 14 /8 /2025 حتى يوم الإثنين الموافق 18 /8 /2025.

ويُمكن للطلاب متابعة كافة أخبار تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية: 

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):
 

 ما هي شروط التحويل إلى كلية مناظرة ؟

ويسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ).

 ما هي شروط التحويل إلى كلية غير مناظرة ؟

ويسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق لكلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ) بالتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، وبشرط ضرورة توافر ما يلي:
حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام – انتساب موجه).

وجود مكانٍ خالٍ بالكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها ضمن الأماكن المقررة لكل شهادة من الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) على حدة.

استيفاء الطالب باقي قواعد القبول بالكلية المطلوب التحويل إليها مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وُجِدَتْ ومثل الكليات التي تقبل الشهادات الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تقليل الاغتراب إلكترونيا موقع التنسيق الإلكتروني التنسيق الالكتروني التنسيق الإلكتروني للجامعات الاغتراب المناظر تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر تقليل الاغتراب المناظر تقليل الاغتراب

مواد متعلقة

بمشاركة أكثر من 75 جامعة ومعهدا، وزير التعليم العالي يفتتح معرض أخبار اليوم التعليمي

سؤال وجواب، كل ما تريد معرفته حول تقليل الاغتراب بالتنسيق الإلكتروني

اعتماد الشهادات المؤمنة لطلاب الجامعات الخاصة

التعليم العالي: الجامعات الخاصة شريك رئيس في دعم جودة التعليم الطبي وإعداد الكوادر المؤهلة

الطب والصيدلة الأبرز، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية نظام قديم بتنسيق المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الاقتصاد والعلوم السياسية 80% والإعلام 74.5%

تنسيق المرحلة الثالثة، الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية (نظام حديث)

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعب العلمية (نظام حديث) بالدرجات

الأكثر قراءة

أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيينات جديدة في مناصب قضائية عليا

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

أشرف زكي يكشف حقيقة تعرض ليلى علوي لحادث سير

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

تعرف على عقوبة تزوير بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

رئيس الوزراء يكشف تطورات ملف تفعيل قانون الإيجار الجديد

الوقت ينفد، عالم فيزياء يحذر: جسم فضائي غامض يقترب من الأرض ويهدد العالم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء بالصاغة

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13-8-2025

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 3910 جنيهات

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من زراعة الأعضاء إلى خوارزميات الفتوى، اجتهادات تواجه تحديات الذكاء الاصطناعي في مؤتمر الإفتاء

تفسير رؤية الجبنة الرومي في المنام وعلاقتها بانتهاء الخلافات والمشاحنات

موعد غرة شهر ربيع الأول للعام 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads