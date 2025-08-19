أخبار مصر: الزمالك يرد بمستند رئاسي على سحب أرض أكتوبر، موعد لقاء بوتين وزيلينسكي، ماذا قال العامل المصري على فيديو الأسد

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

بمستند من مستشار الرئيس، الزمالك يرد على أزمة سحب أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر

تحدث مصدر في نادي الزمالك عن تفاصيل سحب أرض فرع الزمالك في 6 أكتوبر من قبل وزارة الإسكان.

أول تعليق من صاحب المزرعة الليبي والعامل المصري على فيديو الأسد (فيديو)

في أول تعليق لهما على جدل مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع في ليبيا ومصر، وأثار غضبًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا، كشف العامل المصري في ليبيا، تفاصيل المقطع الصادم الذي يوثق قيام صاحب مزرعة في ليبيا بإطلاق أسد تجاهه.

القاهرة تلامس الـ 40 والصعيد لـ"الجحيم عد"، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بداية باهتة وإصابة قد تنهي مسيرته، بيان من الصفاقسي التونسي بشأن إصابة علي معلول

أعلن النادي الرياضي الصفاقسي التونسي تعرض لاعبه وقائد الفريق علي معلول لإصابة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه سيخضع لفحوصات طبية لتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه المتوقعة عن الملاعب.

رصدتها كاميرات البيت الأبيض، ترامب يهمس لـ ماكرون باعتراف مفاجئ عن بوتين (فيديو)

رصدت كاميرات الغرفة الشرقية في البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يهمس للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبيل لقائه مع القادة الأوروبيين، قائلًا إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يسعى إلى إبرام صفقة من أجله" بشأن الحرب في أوكرانيا.

سقط من أعلى جبل، وفاة مأساوية للشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني (فيديو)

فُجع الوسط الأدبي في السعودية والخليج، يوم الإثنين، بخبر وفاة الشاعر سعود بن معدي الرفيدي القحطاني، إثر سقوطه من أحد المرتفعات في جبل سمحان بمحافظة ظفار في سلطنة عمان.

تعديلات الايجار القديم، موعد عمل لجان تقسيم وحصر المناطق بالقاهرة

أعلن مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة سيشكل لجان فرعية بكل حى من شأنها حصر المناطق وتقييمها على أن يكون هناك لجنة مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة عمل اللجان وذلك طبقًا للضوابط المحددة المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025 ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

بعد أمريكا ووفيات فرنسا، كارثة الجبن الطري تنتقل إلى 4 دول أوروبية

أكدت بيانات جديدة للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى أن تفشي عدوى الليستريوسيس (عدوى منقولة بالغذاء) المرتبط باستهلاك أجبان لشركة فرنسية يبدو أنه امتد إلى دول أوروبية أخرى.

حسام المندوه لـ"فيتو": سحب أرض الزمالك ضربة قاسية وقرار مفاجئ غير مفهوم

أعرب حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، عن صدمته من قرار وزارة الإسكان بسحب أرض فرع النادي في مدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن الخطوة جاءت مفاجئة وغير مفهومة، خاصة بعد صدور قرارات وزارية وتراخيص في سبتمبر 2024، تقضي بمد المهلة حتى سبتمبر 2026 لإنهاء الإنشاءات.

بوتين يبلغ ترامب استعداده للقاء زيلينسكي والمستشار الألماني يكشف الموعد

كشف مصدر مطلع، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستعداده للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق وكالة "فرانس برس".

إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)

كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا، تفاصيل صادمة عن ديون والدها المستحقة للضرائب بعد وفاته، مؤكدة أنه نجم شهير رفض مساعدتها عند لجوئها إليه بسبب الأزمة المالية.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها المصري ضد بيراميدز

تقام اليوم الثلاثاء، عدة مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز والدوري الإسباني ونصف نهائي كأس السوبر السعودي.

عرض مضاد بـ100 مليار دولار، تفاصيل صفقة زيلينسكي لترامب مقابل الضمانات الأمنية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن اجتماعه الثنائي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي أمس الإثنين كان "جيدا للغاية" و"بناء"، بينما التقى القادة الأوروبيون بالرئيس الأمريكي لمناقشة ضمانات أمنية من أجل كييف.

أعطته جرعة قاتلة، اعترافات صادمة لـ"ملكة الكيتامين" عن وفاة نجم مسلسل "فريندز"

أقرت جاسفين سانجا، تاجِرة المخدرات المعروفة باسم "ملكة الكيتامين"، بالذنب في تهم فيدرالية متعددة مرتبطة بوفاة نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري، بعد أن كانت زودته بالجرعة القاتلة.

حيلة شيطانية باسم "الحب"، كشف لغز العثور على سيدة مصابة بـ 30 طعنة وسط الزراعات بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، لغز العثور على سيدة أربعينية مصابة بعدة طعنات متفرقة وملقاة وسط الأراضي الزراعية بنطاق قرية طنبول الكبرى التابعة لمركز السنبلاوين، وسرقة مصاغها الذهبي وهاتفها المحمول.

لا عضوية ولا قوات على الأرض، صدمتان من "الناتو" لـ زيلينسكي بعد قمة ترامب والأوروبيين

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الثلاثاء، أن عضوية أوكرانيا في الحلف ليست قيد المناقشة في الوقت الراهن.

