بعد أمريكا ووفيات فرنسا، كارثة الجبن الطري تنتقل إلى 4 دول أوروبية

أكدت بيانات جديدة للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى أن تفشي عدوى الليستريوسيس (عدوى منقولة بالغذاء) المرتبط باستهلاك أجبان لشركة فرنسية يبدو أنه امتد إلى دول أوروبية أخرى.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس الاثنين: "سجلت كل من بلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج إصابة واحدة بعدوى ليستريوسيس متطابقة جينيًا بكل دولة".



وأضاف المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض أن "المنتجات الغذائية المشتبه بها هي أجبان مبسترة من حليب البقر والماعز الفرنسية المتوفرة في الأسواق المحلية والأوروبية وللتصدير الدولي".

وحتى الآن، أُصيب 21 شخصًا في فرنسا بالليستريوسيس وتوفي شخصان بعد تناولهما جبنًا طريًّا ملوثًا ببكتيريا الليستيريا (الشائع وجودها في الطبيعة).



كما قرر هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، سحب كميات من الجبن الطري المبيع في متاجر بعدد من الولايات الأمريكية، والعاصمة واشنطن، وذلك لاحتمال تلوثه ببكتيريا الليستيريا الخطرة.

خطر بكتيريا الليستيريا

وأوضحت هيئة الغذاء الأمريكية أن الشركة المنتجة للجبن بادرت إلى تنفيذ عملية السحب عقب تلقيها إخطارا بوجود شبهة تلوث بالبكتيريا بحسب موقع Health.

وأكدت هيئة الغذاء الأمريكية أنه حتى الآن لم تسجل أي إصابات أو حالات مرضية مرتبطة بهذا المنتج.

الجبن الفرنسي فيه سم قاتل

وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الزراعة الفرنسية، إصابة 21 شخصًا في فرنسا بداء الليستريات، وهو عدوى منقولة عن الجبن الطري، ووفاة شخصين، أحدهما كان يعاني من مشاكل صحية سابقة.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات قد تكون مرتبطة باستهلاك جبن طري من إنتاج شركة فرنسية، مشيرة إلى أن العديد من منتجات الجبن من هذه الشركة قد تم سحبها من الأسواق.



ودعت الوزارة بشكل خاص النساء الحوامل وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة إلى ضرورة الانتباه لأعراض مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، مؤكدة أن داء الليستريات قد يتخذ مسارًا خطيرًا، وأن فترة الحضانة قد تمتد حتى ثمانية أسابيع.

خطورة بكتيريا الليستيريا

تعد بكتيريا الليستيريا من أخطر أنواع البكتيريا المنقولة عبر الغذاء، إذ قد تسبب أمراضًا شديدة، وأحيانًا مميتة، خاصة لدى النساء الحوامل وحديثي الولادة وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

أعراض العدوى ببكتيريا الليستيريا

وفي البالغين الأصحاء، يمكن أن تؤدي العدوى إلى أعراض تشمل:

ارتفاع درجة الحرارة

صداع شديد

تيبس في الرقبة

غثيان

آلام في البطن

إسهال



توصيات لمن تناول هذه الأنواع من الجبن

دعت هيئة الغذاء والدواء جميع من اشتروا الجبن مؤخرًا، إلى التحقق من بيانات المنتج، والتأكد مما إذا كان ضمن قائمة السحب.

