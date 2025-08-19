الثلاثاء 19 أغسطس 2025
بوتين يبلغ ترامب استعداده للقاء زيلينسكي والمستشار الألماني يكشف الموعد

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

كشف مصدر مطلع، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستعداده للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق وكالة "فرانس برس".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدر، أنه يُؤمل أن يُعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحلول نهاية الشهر الحالي.
 

ومن جانبه قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، مساء الإثنين، إن نتائج الاجتماع الذي عقده قادة أوروبيون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض "فاقت توقعاتنا".

ونقلت وكالة رويترز عن ميرتس قوله عقب نهاية اللقاء: "نتائج الاجتماع فاقت توقعاتنا"، معبرًا عن ترحيبه بإعلان ترامب بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وتابع: "ينبغي على أوروبا بأكملها المشاركة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا".

وأوضح: "ترامب تحدث مع بوتين واتفقا على عقد اجتماع بوتين وزيلينسكي في غضون أسبوعين".

وأردف قائلا: "سيتبع ذلك عقد اجتماع ثلاثي بحضور ترامب".

كما قال على حسابه في منصة "إكس": "كان اجتماعًا جيدًا مع الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي وشركائنا الأوروبيين اليوم في واشنطن، لكن الخطوات التالية ستكون أكثر تعقيدا".

وأضاف: "يجب أن نضغط على روسيا. يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل أي محادثات أخرى".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن ترتيبات بدأت لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكان سيتم تحديده لاحقًا.
وأضاف ترامب أن نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف ينسقون مع موسكو وكييف بشأن الاجتماع، مشيرا إلى أنه بعد عقد هذا اللقاء، سيُعقد اجتماع ثلاثي يجمعه مع الرئيسين.

