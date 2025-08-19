تعديلات الايجار القديم، موعد عمل لجان تقسيم وحصر المناطق بالقاهرة

قانون الإيجار الجديد، أعلن مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة سيشكل لجان فرعية بكل حى من شأنها حصر المناطق وتقييمها على أن يكون هناك لجنة مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة عمل اللجان وذلك طبقًا للضوابط المحددة المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025 ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو إنه سيتم الانتهاء من تشكيل اللجان نهاية الشهر الجاري على أن تبدأ العمل فعليا أول سبتمبر المقبل، وتتضمن اللجان عضوية ممثلين جهات عديدة لضمان الشفافية ومنها ممثلى عن الضرائب العقارية وهيئة المساحة ومديرى إدارات الطرق والأملاك والتخطيط العمرانى والشئون القانونية، على أن يتم تقسيم المناطق إلى " متميزة، متوسطة، اقتصادية".

ويتم التقسيم وفقا لعدة ضوابط والتي تتضمن الموقع الجغرافي للمنطقة وطبيعة الشارع ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات والمرافق المتصلة بالعقارات مثل مياه الشرب والكهرباء والتليفونات إلى جانب شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة كما يؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وغيره



