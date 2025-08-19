الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول تعليق من صاحب المزرعة الليبي والعامل المصري على فيديو الأسد (فيديو)

فيديو الأسد والعامل
فيديو الأسد والعامل المصري، فيتو

في اول تعليق لهما على جدل مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع في ليبيا ومصر، وأثار غضبًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا،  كشف العامل المصري في ليبيا، تفاصيل المقطع الصادم الذي يوثق قيام صاحب مزرعة في ليبيا بإطلاق أسد تجاهه.

وفي البداية نفى العامل المصري "علاء" تعرضه لأي أذى، مشيرًا إلى وجود علاقة صداقة ومعرفة تجمعه بمالك الأسد منذ قرابة 20 عامًا، وأن الفيديو بداعي الدعابة والعرض (الشو).

وأوضح أنه يعمل في العاصمة طرابلس منذ عام 2008، مضيفًا: "الليبيون حبايبنا وأحسن ناس".

ومن جانبه علق الشاب الليبي، ويدعى عبد الفتاح، على اللقطات مؤكدًا كلام العامل المصري، مضيفًا: "يحيا أهل الصعيد وتحيا مصر".

وتابع: "علاء يعمل معي منذ 20 عامًا وأنا بحب أهل مصر خاصة الصعيد، لكن للأسف بعض الصفحات نشرت الفيديو بشكل مسيء".

وكان مقطع الفيديو المتداول قد أثار موجة غضب عارمة، حيث أظهر العامل المصري في حالة ذعر واضح وهو يقف مرتعدًا بينما يدور الأسد حوله دون أن يهاجمه، فيما تسمع ضحكات الشخص الذي قام بتصوير الحادثة، مما يدل على نية السخرية من الموقف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليبيا ومصر صاحب مزرعة في ليبيا أسد العامل المصري

الأكثر قراءة

سقط من أعلى جبل، وفاة مأساوية للشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني (فيديو)

رصدتها كاميرات البيت الأبيض، ترامب يهمس لـ ماكرون باعتراف مفاجئ عن بوتين (فيديو)

بمستند من مستشار الرئيس، الزمالك يرد على أزمة سحب أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر

إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)

هشام نصر: وزارة الإسكان قررت سحب أرض فرع الزمالك في 6 أكتوبر والمجلس متفاجئ

حريق هائل في مطعم شهير للمأكولات التركية بالتجمع الأول

ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حسام المندوه لـ"فيتو": سحب أرض الزمالك ضربة قاسية وقرار مفاجئ غير مفهوم

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads