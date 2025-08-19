أول تعليق من صاحب المزرعة الليبي والعامل المصري على فيديو الأسد (فيديو)

في اول تعليق لهما على جدل مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع في ليبيا ومصر، وأثار غضبًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا، كشف العامل المصري في ليبيا، تفاصيل المقطع الصادم الذي يوثق قيام صاحب مزرعة في ليبيا بإطلاق أسد تجاهه.

وفي البداية نفى العامل المصري "علاء" تعرضه لأي أذى، مشيرًا إلى وجود علاقة صداقة ومعرفة تجمعه بمالك الأسد منذ قرابة 20 عامًا، وأن الفيديو بداعي الدعابة والعرض (الشو).

وأوضح أنه يعمل في العاصمة طرابلس منذ عام 2008، مضيفًا: "الليبيون حبايبنا وأحسن ناس".

ومن جانبه علق الشاب الليبي، ويدعى عبد الفتاح، على اللقطات مؤكدًا كلام العامل المصري، مضيفًا: "يحيا أهل الصعيد وتحيا مصر".

وتابع: "علاء يعمل معي منذ 20 عامًا وأنا بحب أهل مصر خاصة الصعيد، لكن للأسف بعض الصفحات نشرت الفيديو بشكل مسيء".

صاحب مزرعة ليبى يطلق اسد على عامل مصرى وواقف يصور ويضحك

السوشيال ميديا اصبحت حرفيًا حرقة دم

مش هقول ليبى ومصرى واهانة والكلام ده لأن مش كل الليبيين كدة

لكن الواقع اننا عايشين فى عالم مليان مرضى وكائنات لاتشبه الانسان ولا الحيوان pic.twitter.com/lCynSi316y — عزة عبد المجيد (@azza_204) August 18, 2025

وكان مقطع الفيديو المتداول قد أثار موجة غضب عارمة، حيث أظهر العامل المصري في حالة ذعر واضح وهو يقف مرتعدًا بينما يدور الأسد حوله دون أن يهاجمه، فيما تسمع ضحكات الشخص الذي قام بتصوير الحادثة، مما يدل على نية السخرية من الموقف.

