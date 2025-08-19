إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)

كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا، تفاصيل صادمة عن ديون والدها المستحقة للضرائب بعد وفاته، مؤكدة أنه نجم شهير رفض مساعدتها عند لجوئها إليه بسبب الأزمة المالية.

وقالت إيمي طلعت زكريا خلال حوارها مع الفنانة مروة عبد المنعم في برنامج "وصفة مروة" عبر قناة الشمس: "ما حدش وقف جنبنا من الناحية المادية بعد وفاة بابا. بابا الحمد لله سايب لنا اللي يكفينا زي أي أب، لكن الناس عندها فكرة إن الممثل معاه فلوس كتير، بس طبعًا بابا علشان فترة المرض اللي مر بيها كان في صرف وشوية مشاكل في الضرائب".

وأضافت إيمي طلعت زكريا: "بعد ما توفى على طول كان في مبلغ عليه في الضرايب حوالي 100 ألف جنيه، وقلت لعمر يكلم نجم كبير وشهير كان صاحب عمر بابا واشتغل معاه كتير، والنجم قال لعمر والله أنا عليَّ ديون، ورد فعله كان صادم".

وتابعت: "احنا ما كناش عايزين ناخد منه شفقة، إحنا عايزين بس نسد الدين للضرايب، عشان المتوفى مش بيتحاسب تقريبا لغاية الدين ما يتسدد".

وعن كيفية سداد المبلغ قالت إيمي طلعت زكريا: "شهادة حق أشهدها الفنان أحمد فهمي هو اللي دفعهم ومقالش، وعرفنا بعد كده ومرضيش ياخدهم، وأحمد بجد من الناس الطيبة وأثبت ولاؤه وحبه لبابا".

وتابعت:" والدي الفنان الراحل طلعت زكريا لم يكن من الحريصين على جمع المال كان مبذر جدًّا، ومن مدرسة اصرف وانبسط واتفسح".

