سقط من أعلى جبل، وفاة مأساوية للشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني (فيديو)

فُجع الوسط الأدبي في السعودية والخليج، يوم الإثنين، بخبر وفاة الشاعر سعود بن معدي الرفيدي القحطاني، إثر سقوطه من أحد المرتفعات في جبل سمحان بمحافظة ظفار في سلطنة عمان.

وأكدت مصادر محلية أن القحطاني سقط من أحد المرتفعات العالية في جبل سمحان بمحافظة ظفار، ما أدى إلى وفاته على الفور، رغم محاولات فرق الإسعاف التي هرعت إلى الموقع، لكنها لم تتمكن من إنقاذه نتيجة خطورة الإصابات.

انتقل إلى رحمة الله الشاعر سعود ابن معدي القحطاني في صلاله قبل قليل أدعو له بالرحمه pic.twitter.com/N8I20xn08W August 18, 2025

أوضحت التقارير أن الحادث وقع في وقت متأخر من مساء الإثنين، حيث كان الشاعر يوجد في المنطقة الجبلية الوعرة التي تُعد من أبرز المعالم الطبيعية في ظفار.

توفي الشاعر سعود بن معدي الرفيدي القحطاني الذي رحل عن دنيانا تاركًا أثرًا خالدًا في القلوب بشهامته ورجولته



الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته 🤲#سعود_القحطاني pic.twitter.com/WDkTu1D4Yw — ردعــان (@REDAAN0) August 18, 2025

وعلى الرغم من سرعة استجابة الطواقم الطبية العمانية، فإن القدر سبق، ليفارق الحياة في مشهد صادم لكل من عرفه أو تابع نتاجه الأدبي.

وينحدر الشاعر سعود بن معدي الرفيدي القحطاني من منطقة القحطة في الباحة، واشتهر بأسلوبه الشعري الذي جمع بين عبق التراث وروح الحداثة، ما جعله يحجز لنفسه مكانة بارزة في المشهد الشعري الخليجي والعربي.



وخلال مسيرته الأدبية، أصدر الراحل أكثر من 15 مجموعة شعرية أثرت المكتبة العربية، كما كان حاضرًا في العديد من الأمسيات والمهرجانات الشعرية داخل المملكة وخارجها، حيث تميز بحضوره القوي وصوته الشعري المتفرد.

